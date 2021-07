Tutto pronto per “Nduja Village”, il grande Festival gastronomico di Spilinga

La ‘nduja di Spilinga pronta ad infuocare i palati dei buongustai che ogni anno arrivano da queste parti, attratti dal sapore piccante e dalla notorietà che questo prodotto, ormai, ha raggiunto a livello internazionale. Cucina, degustazioni, musica, animazione, uno spettacolo con vari ingredienti ed ospiti di grande effetto tra Chef, pizzaioli e food blogger di fama internazionale, quali Gabriele Bonci, Sonia Peronaci, Stefano Callegari, Fabio Campoli, Flavio de Maio, Antonino Esposito ed a rappresentare il territorio Giuseppe Romano, ultimamente premiato anche con la stella “verde” dalla guida Michelin. Tra gli ospiti, in versione chef anche l’orafo delle “dive” Gerardo Sacco e la “Maccaroni Chef Academy” con il su presidente Corrado Rossi e lo chef Roberto Spizzirri.[Continua in basso]

Sarà questa in sintesi lo “’NdujaVillage”, un parco tematico dedicato al famoso prodotto tipico che Spilinga vuole celebrare da mercoledì 4 a domenica 8 agosto (giornata storica questa della tradizionale sagra), in un’area delimitata, nel piazzale XI settembre, con un pubblico circoscritto a 600 persone a serata e, quindi, di conseguenza con ticket di 5 euro che prevede l’assaggio della ‘nduja accompagnata dal vino di note cantine calabresi e dall’assaggio dello spritz calabro offerto dalla ditta Caffo.

All’interno del village, poi, vi si troveranno una ventina di postazioni, così come nella sagra, dove ognuno può deliziarsi col piccante della ‘nduja e non solo, acquistando la pietanza che più lo soddisfa. Si va dai tradizionali “fileja”, al classico panino, dalla trippa alla ‘nduja alle braciole e frittelle, dalla pizza alle ricette più svariate, condite dal buon vino e dai cocktail preparati dallo staff dei bartender del “Piro Piro” d Reggio Calabria. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. [Continua in basso]

Collegate alla manifestazioni altre iniziative a corredo, come uno “stage” per i bambini a cura della “Maccaroni Chef Academy” con gli “Juinior Chef” e la “Credenza dei bambini” curata da Rosanna Pontoriero, che proseguirà anche nei giorni 3, 4 e 5. L’amministrazione comunale di Spilinga, considerando il periodo Covid, con il blocco degli eventi a grande afflusso di pubblico, che già nel 2020 ha visto saltare la 45esima edizione della “Sagra della ‘nduja”, per questo 2021 ha pensato un po’ a tutto, per celebrare l’evento con un format diverso anche per rispettare le attuali normative. Il coordinamento dell’evento sarà curato, comunque, da un comitato organizzatore. A dare man forte nel partenariato istituzionali dell’organizzazione, sono il Gal Terre Vibonesi,il consiglio regionale, il Flag dello Stretto, oltre naturalmente al consorzio “’Nduja di Spilinga” che, tra l’altro offrirà la degustazione all’ingresso. A collaborare, altresì, l’associazione “Valentia” di Vibo Valentia ed il comitato “Arcobaleno”.

L’iniziativa che, quindi, si svilupperà davanti al pubblico su 5serate,dal 4 all’8 agosto, partirà comunque con i due eventi collegati da lunedì 2, quando nel “Village” vi sarà l’appuntamento dedicato alla stampa, con un invito ai giornalisti ad uno showcooking con ai fornelli Roberto Spizzirri della “Maccaroni Chef Academy” in un incontro di presentazione di tutto il programma dell’evento. Da mercoledì 4, quindi, si darà il via alla parte dedicata alla gastronomia. Tra le venti postazioni sistemate lungo l’area dove ognuno può saziare l’appetito assaggiando la ‘nduja secondo la ricetta preferita, seguendo al centro del piazzale i grandi chef nei loro “showcooking” e ascoltando la musica tra gruppi popolari e i dj set di Radio Studio 54. [Continua in basso]

Ogni serata avrà una tematica diversa (ad esempio Dieta mediterranea, Tradizioni regionali, contaminazioni, ecc..). In questi brevi “talk show”, con ospiti del settore, saranno affrontati i temi della serata in questione, ricchi di spunti di riflessione come: la valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici calabresi, tra questi Fulvio Zendrini, che ha ricoperto ruoli al vertice della comunicazione di aziende quali Michelin, Honda, Salvatore Ferragamo ed oggi anche docente all’Università di Genova e a quella di Scienze Gastronomiche a Pollenzio, e ancora Marco Colognese, critico enogastronomico e coordinatore per le guide de “L’Espresso”, Carlo Passera, coordinatore della redazione di “Identita Golose”. Ospite dell’evento anche il presidente del “Museo del Cibo” e dell’“Accademia del Bergamotto” Vittorio Caminiti.

Programma

Mercoledì 4 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico

Ore 21.30 Showcooking con Giuseppe Romano (Pizzo Calabro) E Antonino Esposito (Sorrento)

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale a cura di Radio Studio 54 Network.

Giovedì 5 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico e dell’associazione”Valentia” che collabora alla serata.

Ore 21.30 Showcooking con Sonia Peronaci (Fondatrice di GialloZafferano) e Storytelling con Thepasta Magazine di Rossella Petta (Edimburgo)

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale a cura di Radio Studio 54 Network

Venerdì 6 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico. Gemellaggio con l’Accademia del Bergamotto ed il Museo del Cibo di Reggio Calabria. Ospite il presidente Vittorio Caminiti.

Ore 21.30 Showcooking con gli “effetti speciali” di Fabio Campoli E Gerardo Sacco con “Il piatto della Rinascita”

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale a cura di Radio Studio 54 Network

Sabato 7 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico

Ore 21.30 Showcooking con il”Trapizzino” di Stefano CAllegari ed il gemellaggio con la cucina romana di Flavio De Maio;

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale & Dj set

Domenica 8 agosto

Ore 20.00 Apertura Village

Ore 21.00 Presentazione Serata con ospiti nazionali del Settore Enogastronomico

Ore 21.30 Showcooking con “The Pizza Hero” Gabriele Bonci da Roma

Ore 22.30 Gruppo Musica Popolare

Negli intervalli tra un’attività e l’altra Animazione musicale & Dj set.

Il programma sarà corredato da altre attività in partnership con la “Maccaroni Chef Academy”, con ospiti il direttore Corrado Rossi e lo Chef Roberto Spizzirri.

Lunedi 2 agosto

Showcooking di presentazione programma riservato alla stampa.

Martedì 3 agosto

Una giornata dedicata ai bambini con lo “Junior Chef Academy”

.