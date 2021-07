Monterosso, Festival del corto: “Il Seme della speranza” vince la V edizione

UN altro momento della premiazione

Successo per la serata finale della V edizione del Festival “L’arte del corto…”, svoltosi a Monterosso Calabro, che ha visto trionfare “Il Seme della speranza” di Nando Morra, ambientato a San Nicola da Crissa. Al secondo posto “L’Ala destra di Dio”, diretto dal giovanissimo regista Bruno De Masi e girato a Soriano Calabro, terzo “Il Sentiero” del regista Gianfranco Confessore, che ha avuto come set Monterosso Calabro. I tre film hanno vantato alti nomi del cinema nazionale, talenti calabresi, ma anche gente comune dei paesi in cui le opere sono state girate: un perfetto connubio, dunque, tra professionalità e amatorialità. A decretare il vincitore, premiato con la pepita di grafite simbolo di Monterosso Calabro, è stata una giuria di qualità-presieduta dal direttore artistico Enzo Carone, composta da tutta la stampa regionale, da artisti e tecnici del cinema calabrese. [Continua in basso]

Foto di gruppo per i sindaci del Vibonese

La serata, presentata da Maria Teresa Santaguida, ha visto ospiti d’eccezione, tra i quali figuravano politici di rilievo nazionale, gran parte dei sindaci del Vibonese, esponenti di primo piano della cultura calabrese. Forte anche la presenza turistica che l’evento ha richiamato: il Festival, pertanto, ha confermato Monterosso come polo culturale in cui converge anche un turismo. Nel corso della manifestazione vi è stata, altresì, la presentazione di “Amelia”, opera filmica diretta dal regista Enzo Carone e girata nei mesi scorsi a Monterosso Calabro, che ha visto sul set attori di altissimo livello, quali Costantino Comito, Annalisa Insardà, Francesca Pecora e Max Barresi.