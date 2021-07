Museo di Vibo, conto alla rovescia per il concerto di Chiara Piperno

L’appuntamento è per oggi 31 luglio alle ore 18. Il concerto della cantante viene proposto nell’ambito del progetto “Uno scatto per volare… verso l’immenso”

La locandina dell’evento

Non si ferma alla sola mostra fotografica, il progetto di Nicola Scordamaglia “Uno Scatto per Volare…verso l’Immenso”, in corso di svolgimento fino al prossimo 31 dicembre presso il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia diretto da Adele Bonofiglio. Questa sera 31 luglio alle 18, nell’ambito della stessa iniziativa nella splendida cornice del castello normanno-svevo si terrà il concerto di Chiara Piperno. Dalla sua la giovane artista vibonese vanta la partecipazione al noto programma televisivo “The Voice” e il secondo posto assoluto conseguito alla 17esima edizione del “Premio Mia Martini”. La serata sarà coordinata da Gilberto Floriani e prevede gli interventi, tra gli altri, del poeta dialettale Pippo Prestia, dello scrittore Pino Cinquegrana e del presentatore Enzo Manzo. Scordamaglia è un fotoamatore vibonese che attraverso le sue creazioni riesce ad esprimere l’amore per la propria terra e a mettere in luce le eccellenze paesaggistiche e storico-culturali della Calabria. L’obiettivo dichiarato del progetto itinerante “Uno Scatto per Volare…verso l’Immenso” portato avanti dall’autore è, nello specifico, di emozionare e di educare attraverso gli scatti fotografici le nuove e vecchie generazioni alla tutela del creato nelle sue molteplici sfaccettature.