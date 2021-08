Vibo Marina, cresce l’attesa per la nave-scuola Amerigo Vespucci

l’Amerigo Vespucci illuminata con il tricolore

Lunedì 5 luglio la nave-scuola della Marina Militare, Amerigo Vespucci, ha lasciato gli ormeggi nel porto di Livorno con a bordo 118 allievi della Prima classe del ruolo normale. La campagna d'istruzione dei cadetti terminerà il 6 settembre. Dopo aver riportato a Livorno gli allievi dell'Accademia Navale, lo storico veliero, che quest'anno ha compiuto 90 anni, riprenderà il mare ed è atteso nel porto di Vibo Marina nella giornata dell'11 o 12 settembre. Nei mesi scorsi era stata diffusa la notizia di una possibile presenza della nave, fiore all'occhiello della Marina Militare e ambasciatrice dell'Italia nel mondo, nel porto vibonese per il giorno di Ferragosto, evento che era stato inserito dall'amministrazione comunale, unitamente alla tradizionale processione della Madonna di Pompei nelle acque del porto, nella settimana dedicata alla Festa del Mare. Ma, in base alle ultime notizie, la processione a mare non si potrà svolgere per effetto delle misure anti-Covid attualmente in vigore, mentre per la sosta dell'Amerigo Vespucci si dovrà attendere il mese di settembre.

È prevedibile che, per quella data, tantissimi saranno gli appassionati e curiosi che vorranno ammirare da vicino la nave più bella del mondo, considerando il grande interesse suscitato nell’agosto del 2020 dal passaggio del celebre veliero lungo la costa vibonese. In base alle disposizioni, la nave non sarà però aperta al pubblico durante la sosta in porto ma sicuramente smartphone e videocamere saranno tutti puntati verso di lei che, come una nobile dama, si lascerà ammirare in tutta la sua bellezza ed eleganza.