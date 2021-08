A Vibo Valentia la prima riunione del consiglio regionale Pro Loco Epli Calabria

Si terrà nel Castello normanno svevo e servirà per discutere e redigere le nuove direttive che guideranno le attività delle decine di associazioni di promozione turistica presenti in tutta Calabria

Si terrà a Vibo Valentia la prima riunione del consiglio regionale del’Ente Pro Loco italiane sezione Calabria (Epli). Nella cornice del Castello normanno svevo, gli enti di promozione turistica associati si incontreranno per discutere e redigere le nuove direttive che guideranno le loro attività. Un appuntamento importante per il capoluogo di provincia, che soprattutto quest’anno ha un ruolo di primo piano nell’ambito culturale e turistico grazie alla proclamazione della città di Vibo “Capitale del libro 2021”, nonché per l’incoronazione di Tropea “Borgo più bello d’Italia”. La riunione è in programma in mattinata, dalle ore 10 alle 12:30. [Continua in basso]

L’impegno delle Pro Loco calabresi

Epli Calabria, ente di recente costituzione, riunisce circa un centinaio di associazioni Pro Loco, e non, di tutta la regione. Seppur spesso considerate alla stregua di realtà locali e di conseguenza marginali, importante è il loro ruolo di promozione del territorio – nell’ambito storico- culturale, delle tradizioni, della gastronomia e quant’altro – e l’attività di informazione portata avanti a favore dei turisti. Un impegno portato avanti da centinaia di volontari che a novembre scorso è stato anche riconosciuto e “premiato” da una legge della Regione Calabria: “Disciplina delle Associazioni Pro Loco”.