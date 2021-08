Gratteri a Rombiolo per presentare il suo nuovo libro “Non Chiamateli eroi”

La locandina dell’evento

Il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, sarà a Rombiolo per presentare il suo nuovo libro “Non Chiamateli eroi”, scritto insieme ad Antonio Nicaso. L’evento avrà luogo Lunedì 30 agosto alle ore 19:00 in piazza del Rosario.



«Un volume rivolto soprattutto ai ragazzi, che devono essere incoraggiati attraverso la lettura a lottare contro ogni mafia, così come gli “eroi” raccontati in queste storie hanno fatto prima di noi». Così l’assessore alla Cultutra di Rombiolo Caterina Contartese.

La serata sarà moderata da Gilberto Floriani, mentre sarà il giornalista di LaC Pietro Comito ad intervistare il procuratore di Catanzaro. Durante la serata sarà possibile acquistare il volume. L’evento si terrà nel rispetto delle normative anti covid-19, disponibile un numero limitato e distanziato di posti a sedere. L’accesso in piazza ed il posto a sedere sarà consentito solamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), in modo da tutelare la salute pubblica.