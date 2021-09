Conservatorio “Torrefranca” di Vibo: parte la stagione concertistica

Ufficializzati i primi otto concerti in programma, che si terranno come sempre all’auditorium dello Spirito Santo

«Con il concerto di oggi 9 settembre, alle ore 18, avviamo ufficialmente la nostra stagione concertistica 2021/2022». Così il direttore del Conservatorio di Musica Torrefranca, Vittorino Naso, annuncia quello che rappresenta il momento più intenso del rapporto tra il Conservatorio e la città. Forti del successo di partecipazione che abbiamo rafforzato negli anni – aggiunge Naso – abbiamo pensato di avviare sin da subito la programmazione dei nostri appuntamenti ribadendo la volontà di riproporre una nuova stagione che, organizzata con il supporto di Ama Calabria, si articolerà anche questa volta in una serie di eventi che vedranno accanto alle formazioni costituite con i giovani talenti del Conservatorio “Torrefranca”, artisti e gruppi di fama internazionale. Attueremo – prosegue il direttore – una stagione che, da oggi e fino a maggio 2022, presenterà un cartellone di 20 concerti raggruppati in un abbonamento il cui costo anche questa volta sarà puramente simbolico: appena 15 euro, mentre l’ingresso per ogni singolo concerto sarà al costo di 5 euro, anche in questo caso, come si può notare, una cifra simbolica a conferma della nostra volontà di offrire alla città momenti di partecipazione nel nome della musica». [Continua in basso]

A giorni sarà pronto il calendario completo della stagione 2021/2022, intanto sono stati ufficializzati i primi otto concerti in programma, che si terranno come sempre presso l’auditorium dello Spirito Santo, da oggi fino al 28 ottobre: 9 settembre: duo Vito Procopio & Ferruccio Messinese; 17 settembre: orchestra sinfonica del Conservatorio diretta d Eliseo Castrignanò; 30 settembre: duo Claude Hauri & Corrado Greco, violoncello e pianoforte; 5 ottobre: duo Giovanni De Luca & Francesco Silvestri Two for New Duo; 7 ottobre: Giuseppe Miseferi pianoforte; 14 ottobre: Trio Chiara Santi, Daniele Federico, Francesco Giardino; 21 ottobre: duo Roberto Basile & Rosangela Longo; 28 ottobre: Francesco Branciamore, pianoforte