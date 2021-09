Festival Leggere&Scrivere Vibo, il sindaco annuncia la settimana della kermesse

L’iniziativa sarà realizzata, come di consueto, dal Sistema bibliotecario vibonese in stretta collaborazione con il Comune dentro la cornice di Vibo Capitale italiana del Libro 2021

«Sono felice di annunciare che il prossimo Festival Leggere&Scrivere, giunto alla sua nona edizione, si svolgerà dal 26 al 30 di ottobre. Sarà realizzato dal Sistema bibliotecario vibonese in stretta collaborazione con il Comune di Vibo Valentia dentro la cornice di Vibo Capitale del Libro». Lo fa sapere il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo in un post pubblicato sui social.

«È un appuntamento importante – aggiunge il capo dell’amministrazione – perché questo Festival ha saputo, nel corso degli anni, veicolare una nuova percezione pubblica del libro, della lettura e della cultura che sono stati tra gli elementi alla base dell’importante riconoscimento ottenuto dalla città come Capitale del libro. L’edizione di quest’anno vuole essere profondamente innovativa per meglio coinvolgere la cittadinanza e uscire da schemi che dopo quasi dieci anni hanno necessità di aria nuova, senza per questo pregiudicarne in alcun modo l’interesse che il festival potrà suscitare in tutta la Calabria e oltre. Possiamo legittimamente pensare che Vibo Capitale del libro con le sue numerose realizzazioni, insieme a tante altre iniziative culturali in itinere, rappresentino il modo migliore per la ripartenza dopo la pandemia e per rivendicare alla nostra città – conclude il sindaco – una centralità che la faccia diventare emblema del valore di un nuovo Mezzogiorno».