Buona festa dei nonni dal network LaC – Video

Custodi del passato, pilastri per il presente. Alla loro figura viene dedicata la giornata del 2 ottobre. Questo il nostro modo per ringraziarli

Custodi del tempo passato, figure centrali nel presente. I nonni rappresentano un ponte tra generazioni. Possono essere un saggio alleato nel vortice della vita, un saldo punto di riferimento, una fonte inesauribile di insegnamento. Più di ogni altra cosa, sono le radici che ci fanno crescere. Ai nonni viene dedicata la giornata del 2 ottobre. Un giorno per riflettere sul loro grande valore, sul ruolo di primo piano che rivestono all’interno della società e nelle famiglie. Una ricorrenza civile divenuta evento nazionale con legge del Parlamento nel 2005.

Il 2 ottobre diventa così occasione per celebrare quella che viene considerata una grande risorsa pratica ed emotiva troppo spesso non adeguatamente valorizzata. Finanche marginalizzata. Eppure le loro attenzioni scaldano il cuore. La loro tenerezza ci tiene per mano e ci accompagna nella vita. I nonni, che si fanno bimbi per farci diventare grandi, sono il nostro tesoro.

Per il loro sconfinato amore, infinita pazienza e caloroso conforto vogliamo ringraziarli oggi e anche il resto dell’anno. Buona Festa dei Nonni da LaC – il network dei calabresi.