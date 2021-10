Marco Renzi approda a LaC con il format “Il matrimonio perfetto” – Video

width="640" height="360" class="lac-video-embed" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Da lunedì 11 ottobre il palinsesto di LaC Tv si arricchisce di un nuovo e importante appuntamento. Pronto a partire “Il matrimonio perfetto”, il format condotto da Marco Renzi che regalerà consigli, curiosità e sorprese dal settore wedding per un ricevimento imperdibile. Settore che negli ultimi cinque anni ha visto proprio il noto conduttore protagonista indiscusso a livello regionale.

Si parte lunedì 11 ottobre, da lunedì a sabato alle 13:00 e alle 19:30 su LaC Tv e in streaming sul sito www.lactv.it.

E già a partire da domani, domenica 10 ottobre alle 17, Marco Renzi sarà protagonista di un nuovo appuntamento di LaC Eventi “Speciale Wedding Tv”. Un pomeriggio tra i brand più importanti, capi unici e la presenza esclusiva della stilista Nicole Cavallo.

«Da Palmi – ha detto Renzi – presenteremo una tappa della stilista di uno dei gruppi italiani più noti al mondo. Saremo lì, seguiremo e racconteremo in diretta l’evento e in esclusiva per LaC Tv».