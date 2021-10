Maierato, in un convegno tratteggiata la figura di San Francesco di Assisi

Convegno a Maierato sabato scorso nella Chiesa di Maria Santissima della Provvidenza, avente come tema “L’amore per il creato nel mondo attraverso la figura di San Francesco di Assisi”. Un evento organizzato dal Gruppo Over 50 che è coordinato dal professore Fortunato Silvaggio, con la collaborazione della locale Confraternita.Il convegno è stato un momento di riflessione e di approfondimento su l’amore per il creato e sullafigura di San Francesco d’Assisi.Dopo gli interventi di saluto del Priore della Confraternita Nicola Monteleone, che haricordato della presenza della statua di San Francesco d’Assisi nella Chiesa della Confraternita, la cuifesta ricorre il sabato precedente la terza domenica di settembre e viene festeggiato unitamente aMaria Santissima della Provvidenza, e del sindaco di Maierato Giuseppe Rizzello, la studentessa Greta Rizzo ha eseguito la lettura del Cantico delle Creature. [Continua in basso]

È seguito l’intervento del parroco di Maierato don Danilo D’Alessandro, incaricatodell’Ufficio scuola e università che ha tenuto la Lectio magistralis “Che cos’è l’ecologiaintegrale”, e quello di monsignor Giuseppe Fiorillo, parroco emerito di San Leoluca e cappellanodella Villa dei Gerani di Vibo Valentia, che si è soffermato sul tema “La sofferenza, la vicinanza,il conforto, l’io per gli altri” e sulla figura di San Francesco d’Assisi. Ha concluso Pino Paolillo.Le loro relazioni hanno destato molto interesse tra i partecipanti presenti all’evento che si è svoltonel rispetto delle misure anti covid-19. Ha moderato il professore Fortunato Silvaggio.