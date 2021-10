Festival Leggere&Scrivere Vibo, l’elenco dei donatori: aziende, enti e cittadini

La kermesse non sarebbe stata possibile senza il contributo di tanti generosi sponsor e donatori che hanno risposto e stanno rispondendo ancora all’appello per la raccolta fondi

L’edizione 2021 del Festival Leggere&Scrivere, organizzata come ogni anno dal Sistema bibliotecario vibonese, non sarebbe stata possibile senza il sostegno anche economico di Vibo Valentia Capitale italiana del libro e di istituzioni partner come il Comune di Vibo Valentia, e, soprattutto, senza il contributo di tanti generosi sponsor e donatori che hanno risposto e stanno rispondendo ancora all’appello per la raccolta fondi, dimostrando una fiducia e un senso di comunità straordinari. [Continua in basso]

«Per questo – si legge in una nota – l’ente promotore intende ringraziare pubblicamente quanti – tra imprese e privati cittadini – hanno contribuito e stanno contribuendo con le loro donazioni alla buona riuscita della manifestazione. Un ringraziamento non di facciata ma estremamente sentito, al quale si accompagna l’invito pubblico a prendere parte agli eventi che si svolgeranno nell’ambito della nona edizione del Festival in programma dal 26 al 30 ottobre a Palazzo Miceli, su corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia. E proprio alla famiglia Miceli – viene sottolineato nella nota – che ha messo a disposizione l’immobile a titolo completamente gratuito, va il primo ringraziamento per aver permesso di portare la manifestazione nel cuore della città».

L’elenco dei donatori aggiornato al 23 ottobre

Aziende ed enti: Evolvia Group; Bnl; Cisl Scuola Catanzaro; Aspr Vigi 2 Srl; Colacchio Filippo Srl; Merkatoys; Cantine Artese; Villa delle Rose; Banca di Credito Cooperativo del Vibonese; Consiglio Regionale della Calabria; Ced società cooperativa; Dast Srl; Gioielleria Gelanzè Michele; Callipo Group; Eurocontrol Srl; Salus Mangialavori Srl; Caffo Group; Ordine degli avvocati; Ordine degli ingegneri; Confindustria Vibo Valentia; Anpit Vibo; Mdp Bellavista Re Slu; Bper; PasKey online; Banca Popolare di Puglia e Basilicata. [Continua in basso]

Privati cittadini: Cristiana Buccarelli; Giovanni Battista Bartalotta, Serafina Fiorillo; Pasquale Candito; Domenico Sorace; Eleonora Cannatelli; Francesco Prenesti; Rosario Carbone; Rosa Schiariti; Carlo Alessandro, Maria Talarico; Ornella Grillo; Angela Maria Crudo; Antonio Scuticchio; Ignazio D’Angelo; Gino Pappalardo; Gregorio Ferrari; Anna Luce Aiello; Giuseppe Fondacaro; Anna Mandarano; Anna Luisa Fragomeno; Eric Lanzieri; Maria Lionella Morano; Maria Angela Liguori; Ester Francesca Maragò; Giuseppe Mazza, Domenica Rombolà; Alberto Polistena, Irene Prostamo; Rosanna Mazzeo; Ferdinando Pietropaolo; Michelangelo Miceli; Francesco Martino; Agostino Montesanti; Silvio Serino; Vincenzo Rotiroti; Marco Antonio Furnari; Francesco Savelli, Luisa Trucco; Francescantonio Orefice; Vittoria Schiavello; Giuseppe Paparatto; Pasqualina Stani; Antonio Condello; Caterina Villì; Umberto, 9 anni; Stefano, 6 anni; Antonio Orefice, Marco De Panfilis.