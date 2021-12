ViBooK-editori a Km 0 presenta il programma: Nicola Gratteri aprirà la kermesse

Illustrate in conferenza stampa le iniziative della terza edizione che prenderà il via mercoledì 15 dicembre per concludersi domenica 19

ViBooK – Editori a km0 ha ufficialmente presentato, nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, il programma della sua terza edizione che prenderà il via mercoledì 15 dicembre per concludersi domenica 19. Sede dell’iniziativa Palazzo Gagliardi che per la prima volta sarà contemporaneamente occupato in tutti e tre i piani, tra arte nelle sue diverse espressioni a eventi e presentazione dei libri, mentre il piano terra ospiterà al fiera dell’artigianato. Tanti gli ospiti illustri, che si alterneranno ai tanti giovani autori pubblicati dalle varie case editrici che pullulano su tutto il territorio nazionale in quella che viene definita la microeditoria. [Continua in basso]

Spicca il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che aprirà la kermesse culturale la sera del 15 dicembre alle 19:20 per presentare in anteprima nazionale il suo ultimo libro “Complici e colpevoli, come il Nord ha aperto le porte alla ‘ndrangheta”, presente anche il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo.

Ma non solo: madrina di ViBooK quest’anno sarà la principessa Soraya Malek d’Afghanistan, mentre la sera del 17 dicembre, alle 21 sarà di scena lo spettacolo “Il Sistema” di Edoardo Sylos Labini, opera tratta dall’omonimo libro del giornalista Sallusti e del magistrato Palamara; ed ancora, lo scrittore Mimmo Gangemi, il 16 dicembre con il suo “Popolo di mezzo”, il presidente nazionale Anpit, Federico Iadicicco, il direttore di Gazzetta del Sud, Alessandro Notarstefano, il vide direttore di Rai 1, Angelo Mellone; e poi, le atlete paralimpiche Raffaela Battaglia e Anna Barbaro (quest’ultima medaglia d’argento alle ultime paralimpiadi di Tokyo) che saranno invece presenti il 18 dicembre alle 10 per l’incontro “i giovani e lo sport contro ogni barriera”. [Continua in basso]

Un programma ricco di eventi: per i giovanissimi (e non solo) l’occasione da non perdere è la Fiera del fumetto e il raduno regionale Cosplay con Vibocomics che si terrà domenica 19 dicembre alle 10:30. E tanti altri eventi per ogni interesse e per ogni età. Il raduno della “Città identitarie” promosso da ‘CulturaIdentità’.

Insomma, questa che, come ha sottolineato il sindaco Maria Limardo, «è la più grande fiera dell’editoria calabrese. Sarà un mix tra cultura e innovazione che sorprende ogni volta di più. Così come sorprende il carattere inclusivo, una cultura che si offre, non elitaria, a cui possono approcciarsi tutti i cittadini. Interpretando il senso autentico del messaggio che vogliamo mandare come Capitale italiana del Libro, che è far arrivare i libri in tutti i luoghi. La città di Vibo Valentia – ha concluso il sindaco – è fiera di avere sul territorio personalità che riescono a fare cultura in maniera così importante». [Continua in basso]

«L’attuazione della auspicata cittadinanza attiva», ha a sua volta evidenziato il vicesindaco Mimmo Primerano, al quale ha fatto eco l’assessore al Turismo Michele Falduto, che ha sottolineato quanto importante sia questo appuntamento per promuovere il territorio anche al di fuori dei confini regionale, mentre per l’assessore alla Cultura Daniela Rotino ha fatto presente che «ogni anno questa fiera va sempre meglioe voi state realizzando esattamente quello che ci è stato chiesto dal Ministero». «Si passa dal fumetto, al romanzo, al libro di storia o di arte – ha evidenziato Pasquale La Gamba del gruppo degli organizzatori – ci sono alternative per tutti i vibonesi».

«L’obiettivo era riuscire a coinvolgere quante più persone, gruppi e associazioni possibile. E poi ci saranno delle novità di carattere innovativo – ha aggiunto Maurizio Bonanno – che la Fiera regalerà alla Capitale del Libro: le torri di ViBook, un modo di vivere la lettura del libro in maniera tecnologica, multimediale». «Cerchiamo di dare visibilità alle casa editrici e agli autori, per noi è molto importante valorizzare gli aspetti di ogni singola personalità», ha proseguito Patrizia Venturino, mentre Simona Toma ha evidenziato il coinvolgimento degli alunni di ogni ordine e grado partendo dai più piccoli per arrivare ai maturandi.

Torna poi l’appuntamento con i “Radio reading”, per promuovere la lettura tra i ragazzi. In cosa consiste? I ragazzi del liceo Classico e Artistico hanno letto i libri, si sono adeguatamente informati sulla figura degli autori e intervisteranno con performance di 10-15 minuti tutti gli scrittori inseriti nella rassegna. Lo faranno coordinati da un gruppo di docenti che lavorano nell’indirizzo Comunicazione del Liceo Classico.

“Quest’anno ViBook – ha ribadito Enrico Buonanno, presidente dell’associazione Electa, che cura l’organizzazione dell’evento – è un contenitore enorme di tutto quanto fa cultura. Quello che abbiamo voluto fare è stato sollecitare l’attenzione di chiunque partendo dai più piccoli. Ci sono infatti una serie di eventi sviluppati grazie a particolari convenzioni con gli istituti scolastici, così da riuscire a creare un coinvolgimento completo. Avremo circa dieci laboratori in collaborazione con le scuole. Ma non solo: ci saranno moltissimi personaggi interessanti, come il presidente dell’Istituto Araldico Italiano, Pierfelice degli Uberti ed anche l’allievo del grande Hugo Pratt, Marco Steiner. Tra i nostri fiori all’occhiello anche la collaborazione con l’Istituto Treccani che presenterà un nuovo progetto dedicato ai ragazzi».

Una sorpresa sarà la cerimonia d’inaugurazione realizzata con i Baca (Bikers Against Child Abuse), motociclisti che si curano di tutelare i bambini che vengono abusati. Una partenza che vedrà coinvolti anche i piccoli studenti vibonesi della scuola “De Amicis”.