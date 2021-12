Nicotera, successo per la prima serata dei Mercatini di Natale

È andata in scena la prima serata della seconda edizione dei Mercatini di Natale, organizzata dall’assessorato alle attività produttive del comune di Nicotera, diretto da Robertino Massara, in stretta sinergia con i volontari comunali e con i commercianti del centro costiero vibonese. Circa tremila le presenze, stimano gli organizzatori, con il centro storico preso d’assalto da persone provenienti da tutto il comprensorio. [Continua in basso]

Ventiquattro gli stand allestiti per i Mercatini, per offrire dolciumi, zeppole, castagne, olio, vino, panini con salsicce, ma anche per vendere presepi artigianali, libri, quadri e piante. Non sono mancati i momenti di animazione per i bambini, con Babbo Natale, Minnie e Topolino e l’immancabile angolo dello zucchero filato. Un occhio di riguardo anche al sociale con la presenza degli stand dell’Unicef e della Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo. Presente anche l’emittente radiofonica locale Radio Gabbiano Verde. Un successo dunque – fanno sapere gli organizzatori – che ha avuto anche un notevole impatto sulle vendite dei bar e degli esercizi commerciali. Accanto ai mercatini, i visitatori hanno potuto ammirare l’ormai famosa via del vischio e le luminarie poste lungo le vie principali del centro.

Soddisfatti sia lo stesso assessore Massara che tutto il gruppo di volontari e commercianti che hanno ideato lo scorso anno questa bella iniziativa che adesso, gli stessi, cercheranno di rendere un appuntamento stabile nell’ambito del calendario degli eventi natalizi nicoteresi e di farlo crescere, arricchendolo. «In passato – dice Massara – è stato commesso l’errore di non riproporre eventi molto belli e questo è un clamoroso autogoal. Così come è stato una felice intuizione da parte nostra quella di instaurare una costante e proficua collaborazione con i commercianti della città e stimolare quanti vogliono darsi da fare per la nostra bella cittadina, potendo così oggi contare su una nutrita pattuglia di volontari comunali». Felice della riuscita dell’evento anche il primo cittadino Giuseppe Marasco per il quale la serata «ha rappresentato un utile vetrina per far conoscere ulteriormente le tante bellezze di un territorio incantevole come quello nicoterese».

La seconda serata dei Mercatini di Natale è prevista il 26 dicembre.