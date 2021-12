Vibo, all’auditorium Spirito Santo il recital “A Natale arriverà”

Nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dalla Parrocchia di Santa Maria La Nova – Spirito Santo, mercoledì 22 dicembre all’auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia andrà in scena il recital inedito dal titolo “A Natale arriverà”. Uno spettacolo – assicurano gli organizzatori – destinato a rimanere nel cuore di tutti: divertente per i più piccoli, emozionante per i giovani e con tanti spunti di riflessione per gli adulti. Una trama semplice ed esilarante sulla preparazione di un Natale che “dovrà essere speciale”. [Continua in basso]

Molti i personaggi che si incontrano e si scontrano sulla scena, ciascuno con il proprio modo di vivere l’attesa del Natale, molte le storie che appassioneranno gli spettatori. Le canzoni, composte interamente dalla cantautrice vibonese d’adozione Stella Sorrentino, si alterneranno con i dialoghi scritti sempre dall’artista in collaborazione con Ivana Ventura. Entrambe hanno curato anche la regia. Il tutto accompagnato dalla supervisione e dall’incoraggiamento di don Enzo Varone, da sempre particolarmente attento a cogliere tutte le occasioni per coinvolgere ragazzi, giovani e adulti, valorizzandone le doti e stimolandone l’impegno in favore della comunità e del sociale.



Canto, divertimento e preghiera: questi gli ingredienti di uno spettacolo che, per i suoi contenuti, entusiasmerà tutti. Il programma prevede due spettacoli, uno con inizio alle ore 18.00 e l’altro alle ore 21.00. A causa delle prescrizioni anti Covid in vigore, è indispensabile prenotarsi tramite whatsapp al numero 391/7108270 poiché i posti sono limitati ed è necessario il Super green pass.