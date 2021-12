A Vibo Valentia nuova edizione di “Artisti in corso”

Ritorna anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la manifestazione “Artisti in corso”, promossa dalla Confederazione nazionale del lavoro e dalla associazione Saturnalia – già promotrice di Vicoli diVini -, di concerto con il Comune di Vibo Valentia e con il supporto della Regione Calabria. Due i giorni che interesseranno le due zone più note del centro della città: il 22 e il 23 dicembre Corso Umberto I e Corso Vittorio Emanuele III si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico grazie alle performance degli artisti di strada, che intratterranno le famiglie a pochi giorni dal Natale. [Continua in basso]

Il 22 dicembre la Compagnia Batarnù presenterà tre spettacoli: alle 17.30 “Cunto di Natale – Cantastorie per grandi e piccini”, che si terrà in Piazza Diaz; alle 18:30 “Malleabile – Spettacolo di arti Circensi”, nei pressi della ex Galleria Vecchio; alle 19:30 “Danger – Spettacolo di Fuoco”, all’altezza di Fiorillo Abbigliamento.

Il 23 dicembre sempre la Compagnia Batarnù e la Orkestranaorkestra offriranno un momento di puro divertimento per gli avventori del centro: dalle 17:30 ci sarà “Giullarata di Strada”, uno spettacolo itinerante con partenza da Corso Umberto I ed arrivo alle 19.30 su Corso Vittorio Emanuele III, dove alle 19:45 si terrà lo spettacolo finale con coreografia e giochi di fuoco (all’altezza di Fiorillo Abbigliamento). [Continua in basso]

La Cnl territoriale di Vibo Valentia, presieduta da Michele Catania, ha affidato a Saturnalia l’organizzazione dell’ormai storica manifestazione di Natale del Comune di Vibo Valentia. «A nome della Confederazione nazionale del lavoro di Vibo Valentia – ha dichiarato Catania – desidero ringraziare la Regione Calabria, il Comune e l’associazione Saturnalia per la realizzazione dell’iniziativa “Artisti in corso”. Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, sono certo che riusciremo ad allietare il periodo dedicato al tradizionale shopping natalizio. Auguro alle famiglie vibonesi di trascorrere con serenità e gioia le prossime festività».