Vibo, la moda protagonista nella kermesse organizzata da Confartigianato

La moda protagonista di una manifestazione ricca di eventi quella svolta dal 16 al 19 dicembre a Vibo Valentia, capace di mettere in evidenza l’importanza del mettere in rete il “saper fare” e l’entusiasmo degli artigiani calabresi, soprattutto per creare opportunità a favore dei più giovani. A Palazzo Gagliardi quattro giorni di convegni, dibattiti, una mostra artigianale a cura degli artigiani di Confartigianato Imprese Calabria e Confartigianato Imprese Vibo Valentia. E questo, con la partecipazione del presidente nazionale Moda Fabio Pietrella, in particolare nel tavolo tecnico dal titolo “Il Pensiero che diventa materia, ridare dignità agli artigiani”, al quale hanno preso parte anche altri ospiti: il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, il presidente di Confartigianato Vibo Valentia Tina Soriano, il direttore di Confartigianato Vibo Valentia Maria Francesca Romeo, il segretario generale della Camera di commercio di Catanzaro e Vibo Valentia Bruno Calvetta, il presidente BCC Vibonese Sebastiano Barbanti, la presidente di Confartigianato Moda Calabria Luigia Granata. [Continua in basso]

Presente il segretario regionale di Confartigianato Calabria Silvano Barbalace che ha voluto ringraziare l’associazione di Vibo Valentia per l’impegno e l’organizzazione. «Con questo evento che segue quello di alcuni giorni fa realizzato a Cosenza, Confartigianato Calabria ha voluto sostenere un comparto che più di altri ha subito e continua a subire gli effetti negativi della pandemia. Un’azione – ha detto Barbalace – che proseguirà anche nel 2022 per un settore che in Calabria, secondo i dati del nostro osservatorio, conta 1.063 aziende attive al III trimestre 2021 di cui il 62% artigiane, con importanti eccellenze che vanno accompagnate e sostenute soprattutto nell’export e rappresentando anche una valida opportunità per i nostri giovani».

«Continuiamo a lavorare fortemente in tutti i territori del nostro Paese sulla valorizzazione della filiera moda e sulla promozione dell’internazionalizzazione delle Mpmi. Abbiamo spronato il Governo – sottolinea il presidente di Confartigianato Moda Fabio Pietrella – e vigileremo affinchè le risorse del PNRR destinate al Sud vengano investite con lungimiranza, metodo ma anche determinazione. Perché è passando soprattutto da qui, incontrando la passione della gente, lo spirito combattivo dei giovani artigiani che continuano a crederci e la bellezza che li circonda, che si alimenta la fierezza italiana».



L’importanza del fare rete, il sostegno attraverso l’accessibilità al microcredito, il rilancio dell’apprendistato come misura per il coinvolgimento dei giovani e la costruzione di occupazione nel settore, ma anche le prospettive di sviluppo per un settore che valorizza le eccellenze calabresi della moda, al centro del dibattito moderato dalla giornalista Angela Tuccia. Tra gli eventi più importanti della kermesse la sfilata con le creazioni di: Luigia Granata Artista e Designer Identitaria, Raffaele Rito Ritocca Camiceria sartoriale, Tina Soriano Maestra orafa.