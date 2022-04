Alla scoperta di palazzi e chiese di Vibo con il libro dell’architetto Katia Grillo

Nuovo appuntamento di “Un libro al mese. Visti da Vicino” previsto per il 13 aprile alle ore 18.00, nella sala affrescata di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia. Un appuntamento tutto vibonese dedicato agli splendidi palazzi e alle chiese della città. “Cicerone” di questo tour virtuale, con i suoi studi, disegni, foto, l’architetto Katia Grillo che, con il suo nuovo libro “Un percorso di memoria. L’Architettura che racconta la storia di Vibo”, darà l’opportunità di conoscere meglio la città e di farla conoscere. Un lavoro non semplice, una ricerca portata avanti tra fonti non sempre certe, se non assenti e modifiche strutturali non sempre rispettose dei beni. Conservatore dei Beni storici ed ambientali, è stata consulente nel progetto di studio e valorizzazione di siti archeologici dell’area del Mediterraneo, Ctu del tribunale di Vibo Valentia e docente in progetti Pon, è appassionata di borghi e ambienti che “raccontano” e riproduce, attraverso il disegno, la sua passione per la natura ed il mare. A farle da spalla il giornalista Salvatore Berlingeri. A introdurre e moderare la serata la presidente dell’associazione organizzatrice, L’Isola che non c’è, Concetta Silvia Patrizia Marzano.