Successo di pubblico alla prima edizione di DiviNicotera Summer Edition

Si è svolta ieri sera sul lungomare di Nicotera, la prima edizione di DiviNicotera Summer Edition, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Marasco. L’evento ha richiamato nella cittadina turistica del vibonese numerose persone provenienti da tutto l’hinterland. [Continua in basso]

Una manifestazione all’insegna della degustazione di prodotti enogastronomici grazie alla presenza dei produttori locali. Un evento perfettamente riuscito anche grazie alla presenza dei volontari comunali, dei ragazzi del servizio civile e della Protezione Civile di Nicotera.

Ad allietare la serata l’esibizione della Street large band, i Giganti di Sabatinu e l’animazione di Michele La Rosa. «Abbiamo deciso di organizzare questa serata – ha affermato il sindaco Giuseppe Marasco – per far conoscere i prodotti tipici del territorio e per promuovere ancora di più in tutto il mondo Nicotera città di riferimento della dieta mediterranea». Il primo cittadino si ritiene soddisfatto dell’evento che ha visto la partecipazione di centinaia di turisti che hanno affollato la cittadina della Costa degli dei.