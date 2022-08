Vibo, successo per la sesta edizione del percorso enologico Vicoli diVini – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un percorso enologico tra le vie del centro storico di Vibo: è “Vicoli diVini”, l’evento organizzato dall’associazione Saturnalia e dal Comune. Quest’anno la manifestazione è giunta alla VI edizione (nel 2020, causa Covid, non si è tenuta), con la presenza di ben 32 cantine provenienti da tutta la Calabria. Non solo: nelle vie della città anche sei punti food, musica dal vivo, installazioni ed artisti di strada. [Continua in basso]

Il presidente dell’associazione Saturnalia, Christian Russo, afferma: «Non potevamo che essere più felici di così. L’evento sta iniziando ad avere un’eco nazionale, e questa è la nostra più grande soddisfazione. Siamo vibonesi e desideriamo che venga valorizzato il centro storico». Il percorso enologico si è tenuto in cinque piazze, divenute ormai da anni la location di Vicoli diVini. Rosella Ruggiero, vicepresidente dell’associazione, ha quindi aggiunto: «Abbiamo riacceso le luci del centro. Non ci aspettavamo così tante persone: non solo cittadini della provincia, ma anche turisti che hanno letto in giro dell’evento e si sono subito precipitati». Giusy Fanelli, presidente della Pro Loco Vibo Città, ha poi precisato: «Sono eventi che inorgogliscono l’intera cittadinanza». Tra le vie del centro storico di Vibo si è dunque respirato entusiasmo e tanto divertimento, considerando che Vicoli diVini è un evento atteso ogni anni da grandi e piccini.

