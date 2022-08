Vibo vintage special 50: in città veicoli d’epoca, musica e giochi

L’appuntamento è in programma il 13 agosto. Si tratta del primo evento in Calabria di swing e rock’n’roll

Comune e Pro loco Vibo Città promuovono la prima edizione e il primo evento in Calabria di swing e rock’n’roll che prende il nome Vibo Vintage special 50. L’appuntamento è in programma il 13 agosto. Previsti spazi giochi, pop-corn e zucchero filato e la partecipazione dei club di auto e moto d’epoca, Vespa club Nicotera, Vespa Club Rosarno, Vespa club Pizzo, Hipponion Classic Cars, Ass. Veicoli storici calabresi, oltre ad appassionati privati, realizzeranno sfilate di auto e moto incredibilmente suggestive. Il raduno partirà da San Leoluca alle ore 18:30 per attraversare il centro storico, da Corso Umberto I a Corso Vittorio Emanuele III. Si raggiungerà quindi Piazza Municipio in un’atmosfera vintage di forte attrazione turistica. Ad animare la serata dj Sauro, direttamente dallo storico festival Jamboree di Senigallia e la band nota a livello internazionale di Swing e rock’n’roll, Max Gazzaruso & swing fratis. Non mancheranno punti food e stand di birre di produzione calabrese.