Balconi musicali, a Zungri serata con concerti e la mostra dell’artista Zappino

Tutto pronto a Zungri per l’evento “Balconi musicali” in programma questa sera alle ore 21.00. L’iniziativa, promossa dalla Pro loco di Zungri prevede concerti musicali per le vie del borgo antico, mostra d’arte del maestro Michele Zappino e salsicciata nel centro storico. Un momento di festa per allietare le serate estive. Previste le esibizioni dei musicisti professionisti dell’Associazione musicale cultura e spettacolo Giuseppe Verdi di Zungri. Ci saranno due concerti con stili musicali diversi nel centro storico, uno di fronte al settecentesco Palazzo Cutrullà, sede della Pro Loco Zungri, l’altro nella suggestiva Villetta di Lourdes, dalla cui balconata si può ammirare tutto il Golfo di Sant’Eufemia. I musicisti saranno diretti dal maestro Gianmarco Caputo, zungrese e membro della Pro Loco. In più Eugenio Sorrentino, presidente dell’Associazione nonché scrittore e studioso di storia locale, durante la serata interverrà per raccontare alcuni gustosi aneddoti legati a Palazzo Cutrullà e ai luoghi del paese vecchio.