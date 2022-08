A Vibo Marina cresce l’attesa per il concerto del cantante Ermal Meta

Cresce l’attesa per il concerto di Ermal Meta che si terrà domani, venerdì 19 agosto, alle ore 21:30, nell’area portuale di Vibo Marina. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale. Sulle pagine social del Comune, il sindaco di Vibo Maria Limardo ha pubblicato un video del cantautore che si rivolge a suo pubblico ricordando l’appuntamento di domani sera. Proprio qualche giorno fa – e con esattezza il 14 agosto – il cantante di origini albanesi è stato a Serra San Bruno, in piazza Nicola Capillari, in occasione della festa di Maria Santissima Assunta in Cielo. Su Serra San Bruno il vincitore di Sanremo 2018 ha commentato: «Pubblico piccantissimo». In effetti, domenica 14 agosto il concerto ha riscosso un notevole successo. Tra le vie di Serra tante le persone che hanno cantato le sue canzoni. A Vibo Marina, esattamente come nella città della Certosa, l’ingresso sarà gratuito.