Vibo Marina si prepara alla nona edizione del “Premio Porto Santa Venere”

Si terrà sabato 3 settembre la IX edizione del “Premio Porto Santa Venere” a Vibo Marina. L’appuntamento sarà al retro-banchina Fiume, lo stesso luogo che ha visto in luglio e agosto gli incontri di “Ti porto un libro”.

Per come avvenuto nelle precedenti edizioni – spiega la Pro loco che ne cura l’organizzazione -, si tratta di una semplice e significativa iniziativa della comunità di Vibo Marina, una cittadina ricca di storia e accoglienza, aperta al Mediterraneo e all’integrazione, che guarda anche a un futuro migliore ove vi sia cura della bellezza e dei beni comuni, attenzione ai bisogni e ai servizi mancanti, crescita economica e occupazionale. [Continua in basso]

L’intento del Premio è quello di contribuire a:

riaffermare la singolare identità di una località marittimo-portuale-industriale-turistica tra le più importanti in Calabria, quanto di bello e positivo vi sia nel nostro territorio e tra la nostra gente, il forte legame con quanti hanno conosciuto e voluto bene a Vibo Marina;

Anche il “Premio Porto Santa Venere” di quest’anno sarà ripresentato nella collaudata formula del talk show, con tanta buona musica dal vivo nella splendida baia del porto e tre belle storie del territorio. La Pro loco anticipa che il riconoscimento sarà consegnato a tre personalità: