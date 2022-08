Il tour di Tosca fa tappa a Vibo Valentia: concerto il primo settembre

Si chiama “Morabeza” il tour di Tosca che giovedì primo settembre farà tappa a Viba Valentia nella piazza Largo antico Collegio – conosciuta dai vibonesi come la piazza della chiesa di San Giuseppe- , che per l’occasione si trasformerà in un teatro a cielo aperto. Morabeza è un giro del mondo in musica, un viaggio nei luoghi e nelle emozioni a partire dal titolo che riprende una parola capoverdiana che significa insieme la presa di coscienza della bellezza di un presente che apparterrà presto al passato e la certezza della nostalgia che si accompagna al ricordo. In questa altalena di sentimenti contrastanti sta il senso dello spettacolo proposto da Tosca, cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, tra le voci più belle e versatili del panorama italiano e estero. [Continua in basso]

«Il concerto di Tosca rappresenta l’ennesimo tassello in un piano più ampio di rilancio della nostra città che ha la cultura come orizzonte di sviluppo», ha dichiarato il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. «Musica, arte e letteratura sono le espressioni concrete più immediate attraverso cui la nostra amministrazione vuole fare crescere la comunità vibonese, perché senza cultura condivisa e senza un accesso democratico alla bellezza non c’è futuro».



Tosca unisce sensibilità, intelligenza, eleganza, dedizione e tanto talento e il suo spettacolo è un meltingpot intimo, raffinato e allo stesso tempo popolare, durante il quale l’artista romana conduce il pubblico nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano attraverso un dialogo continuo con i musicisti in scena con lei: Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, Fabia Salvucci alle percussioni e voce.

«Non è facile spiegare a parole quanto sia felice di questo evento», sono le parole di Maria Teresa Marzano, direttrice artistica della serata che si svolgerà sotto l’egida del Comune di Vibo Valentia. «Tosca arriva a Vibo in una fase di maturità artistica eccezionale e sono sicura che la città contribuirà a rendere la serata un’occasione memorabile».