A Vibo il “Drum Day Calabria” con tre dei batteristi più amati della musica italiana

Roberto Gualdi, Bruno Farinelli e Corrado Bertonazzi saranno i batteristi protagonisti del Drum Day Calabria, organizzato dalla "Dom Famularo Drum School – Italia" di Massimo Russo, che si terrà il 14 gennaio a Vibo Valentia. Una masterclass accompagnata da un grande show con i batteristi più amati della musica italiana. «Una giornata formativa – spiega l'organizzazione con una nota – rivolta ai professionisti, ai principianti e agli appassionati del settore. Un'occasione eccezionale a cura dell'unica accademia di batteria gemellata ufficialmente con il maestro americano Dom Famularo, nonché l'unica ad utilizzare il metodo Wizdom di Famularo, riconosciuto a livello internazionale. Il direttore della "Dom Famularo Italia" Massimo Russo è un batterista dalla fervida attività seminariale in Italia e in tutto il mondo. Il suo talento l'ha portato a confrontarsi con grandi professionisti della batteria e a stringere amicizia con eccellenti musicisti».

Russo ha evidenziato che «il 13 gennaio alcuni allievi della mia accademia terranno esami importanti e in commissione ci saranno i tre artisti: Roberto Gualdi, Bruno Farinelli e Corrado Bertonazzi. Così abbiamo colto questa occasione per dare a Vibo Valentia e alla Calabria l’opportunità di conoscere personalmente questi batteristi che rappresentano il top italiano, organizzando una giornata interamente dedicata a loro. I partecipanti della masterclass potranno scoprire tutti i segreti di questi grandi maestri. Ho scelto i tre batteristi non solo per la loro grande esperienza in campi differenti, ma soprattutto per l’umiltà e la generosità che hanno dimostrato nel voler condividere i loro consigli con i talenti della nostra terra».

Roberto Gualdi è tra i batteristi più attivi in Italia. Nei suoi 40 anni di carriera, ha collaborato con PFM, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Ron, Enzo Jannacci, Elio e le Storie Tese, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Nek, Paola Turci, Alessandra Amoroso, Elodie, Dolcenera, Samuele Bersani, Glenn Hughes e tanti altri. Ha collaborato a trasmissioni come X-Factor, Zelig, Italia's Got Talent, La Bella e La Bestia, Matricole e Meteore e ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo. Alla carriera artistica ha sempre affiancato la carriera didattica e di educatore. «Io e Massimo – ha detto Gualdi – ci conosciamo già da qualche anno. Ci siamo frequentati online durante il periodo di pandemia. È aumentata così la voglia di scambiare opinioni e confrontarci sulla nostra professione. Anche con Bruno e Dado siamo amici da anni e sarà molto bello passare del tempo tutti insieme. Durante il lockdown, Massimo ci aveva già coinvolto online come commissione d'esame per i suoi corsi. Ora, abbiamo tutti voglia di presenza. Parteciperemo con entusiasmo a questo "Drum Day"».