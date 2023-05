“Donne, legalità e territorio”, al Vespucci di Vibo Marina la presentazione del libro di Marisa Manzini

L’istituto statale comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina, con il patrocinio del Sistema Bibliotecario Vibonese, nell’ambito del “Maggio dei Libri”, ha organizzato, per lunedì 8 maggio ore 10.30, un evento dal tema “Donne, Legalità e Territorio fra le pagine di un libro…” e che vedrà come protagonista il magistrato Marisa Manzini, che per anni è stato pm della Dda di Catanzaro con delega ad occuparsi del territorio della provincia di Vibo. Nel corso dell’incontro con gli studenti verrà presentato il volume, scritto dal magistrato intitolato “Donne Custodi, Donne Combattenti” e recante l’eloquente sottotitolo “La Signoria della ‘ndrangheta su territori e persone”. La ‘ndrangheta, prima di essere organizzazione mafiosa- questo, in sintesi, il messaggio contenuto nel libro- è cultura; una forma di cultura distorta e deteriore che deve essere combattuta attraverso la coltivazione di una cultura sana che origina dalla conoscenza. E’ anche previsto un intermezzo musicale a cura degli alunni del corso ad indirizzo musicale. Nel corso dell’incontro, gli allievi delle terze classi della Scuola Media dialogheranno con il magistrato. [Continua in basso]

Sono previsti gli interventi di Giuseppe Sangeniti, dirigente scolastico dell’istituto Vespucci, di Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia; di Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’Interno; di Paolo Giovanni Grieco, prefetto di Vibo Valentia; di Fabio Signoretta, presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese; di Giuseppe Borrello, presidente di “Libera”. Al termine della presentazione del libro, a bordo della barca confiscata alla criminalità e consegnata alla scuola, gli alunni illustreranno alcune delle attività inerenti al laboratorio scientifico marino. Moderatore della manifestazione sarà Pietro Comito, dell’emittente televisiva LaC, tra i giornalisti calabresi più impegnati sul fronte dell’informazione antimafia.

Leggi anche: Vibo Marina, centinaia di studenti dell’istituto Vespucci protagonisti della Giornata del mare -Video

All’Istituo Amerigo Vespucci si chiude la settimana della Ri-Generazione scuola – Video