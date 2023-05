Simbario, concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Vibo

Domenica 14 maggio al teatro Francesco De Leo di Simbario, alle ore 18,30, organizzato da Ama

Calabria e dal Conservatorio di musica di Vibo Valentia con la collaborazione dell’amministrazione

comunale di Simbario e dell’associazione Mondo Arte e la gentile disponibilità del M° Francesco De Leo, un

concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Vibo Valentia diretta da Eliseo Castrignanò.

L’evento concertistico si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Calabria con risorse Psc Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02. A dirigere l’orchestra del conservatorio composta da allievi e docenti dell’istituzione il Maestro Eliseo Castrignanò vincitore della prestigiosa borsa di studio intitolata a Carlo Maria Giulini. Al debutto sul podio è stato salutato dalla critica come una delle promesse più

interessanti della nuova scena musicale italiana. Dirige indistintamente il repertorio sinfonico, operistico e il

balletto, spaziando da Benjamin Britten a Manuel de Falla, da Johann Sebastian Bach a Michael Nyman, del

quale ha diretto la prima assoluta italiana della Sinfonia n. 2. In qualità di direttore ospite, ha diretto alcune fra le principali orchestre italiane e straniere sia nel repertorio lirico che in quello sinfonico collaborando con

grandi solisti come Roberto Cappello, Benedetto Lupo, Beatrice Rana, Paata Burchuladze, Roberto De

Candia, Valeria Esposito, Raùl Giménez, Gregory Kunde, Bruno Praticò, Désirée Rancatore, Lorenzo

Regazzo, Katia Ricciarelli, Dimitra Theodossiou. Incide per l’etichetta Naxos e attualmente è il Direttore

musicale dell’Orpheo Ensemble nel Salento.

