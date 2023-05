Tecniche investigative a confronto: a Vibo incontro con esperti dagli Stati Uniti

Domani 23 maggio alle ore 15.30 nel Palazzo di Giustizia in Via Lacquari a Vibo Valentia si terrà l’incontro formativo “Criminal Lies – Tecniche investigative a confronto”. Lo comunicano in una nota per la stampa Francesco De Luca, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, e Lia Staropoli, presidente dell’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”. «Nel corso del convegno, organizzato dall’avvocato Caterina Giuliano, referente Formazione COA, interverranno il dottor W. Louis Hennessy, giudice della Contea di Charles- Maryland, già capo della Sezione Omicidi della Polizia di Washington, che relazionerà sul tema “Investigazione in caso di omicidi”; ildottor Anthony Pinizzotto, psicologo forense, già agente speciale Federal Bureau of Investigation – “Senior Scientist” – Unità Scienze Comportamentali dell’Accademia Fbi di Quantico, che si soffermerà sul tema “Tecniche di intervista e di interrogatorio”; infine il dottor Jack Cambria, già commanding officer – hostage negotiation team – Polizia di New York – NYPD, che affronterà il tema: “La negoziazione in caso di ostaggi e di tentativi di suicidio”.

Previsti inoltre i saluti del di Antonio Di Matteo, presidente del Tribunale di Vibo Valentia; Francesco De Luca, presidente del COA; Caterina Giuliano, referente formazione COA; Antonello Fuscà, direttore della Scuola forense “Avv. R. Mammone”. Concluderà i lavori Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia. L’incontro sarà moderato da Lia Staropoli.

LEGGI ANCHE: Ordine avvocati Vibo, il Comitato pari opportunità aderisce all’appello sul legittimo impedimento

Scuola forense, al via il corso di preparazione all’esame di avvocato