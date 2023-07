“Ti porto al cinema”, appuntamento a Vibo Marina con la proiezione del film “Flee”

Una veduta aerea del porto di Vibo Marina

Dopo il successo della prima serata, un altro appuntamento sotto le stelle è previsto alla banchina Fiume del porto di Vibo Marina per questa sera, venerdì 28 luglio, alle ore 21.30. Per questa seconda serata della rassegna cinematografica “Ti porto al Cinema” è in programma la proiezione gratuita del film “Flee” del regista Jonas Poher Rasmussen, ritenuto dalla critica tra le migliori opere cinematografiche internazionale di animazione, candidato ai premio Oscar 2022. Il film ripercorre la singolare storia di Amin dall’Afghanistan alla Danimarca durante l’adolescenza, che decide di rivelare un segreto nascosto per tanti anni, come un ponte da costruire. “Ti porto al Cinema” fa parte del programma estivo della Pro Loco, svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo A. Vespucci, grazie anche alla disponibilità dell’Autorità sistema portuale e della Capitaneria di porto. Si svolgerà anche quest’anno con posti a sedere nell’area del retro-banchina Fiume, alla fine di corso Michele Bianchi. L’intento è quello di contribuire anche questa estate a momenti di incontro genuino tra cittadini ed ospiti, non tralasciando aspetti educativi e di integrazione, di promozione del paese-porto di “Vibo Marina un mare di storia e di accoglienza”. La Pro Loco, Ets – non profit, cerca di fare la sua parte, impegnata anche quest’anno, oltre che nella rassegna “Ti porto al Cinema” (ultima proiezione il 4 agosto), nell’incontro con l’autore della rassegna ti “Porto un libro” in programma in agosto, nella decima edizione del “Premio Porto Santa Venere” in programma per il 9 settembre; con l’importante Punto Iat – informazioni ed accoglienza turistica – aperto tutto l’anno nei locali in area portuale, al servizio per cittadini e turisti che giungono via terra e via mare a Vibo Marina «principale via d’ingresso in Calabria per il diporto nazionale ed internazionale».

