Vibo Marina, evento Link – Orgoglio e Pregiudizio: anche LaC OnAir protagonista

La prima radiovisione calabrese visibile sul canale 17 e ascoltabile in dab radio sarà presente in diretta dalle 19 per dare spazio a musica, informazione e intrattenimento

di Francesco Graziano

Scegliere non è soltanto una possibilità. È a volte anche un imperativo morale. Decidere da che parte stare per dare non solo una direzione al proprio futuro ma anche al destino collettivo di una società. Il secondo appuntamento di Link – Orgoglio e Pregiudizio, programmato per il 3 agosto alle 21 nell'area portuale di Vibo Marina, ruoterà proprio attorno al tema delle "scelte". Sarà un'occasione per immaginare la Calabria del domani sgombrando il campo dalle indecisioni e dai rimandi. Perché, ora più che mai, è tempo di puntare su un obiettivo, una ragione, una visione. È tempo delle idee che diventano azioni, consapevoli che ad attendere passivamente il futuro si rischia alla fine di perderlo. L'evento promosso da Diemmecom – Pubbliemme – Network LaC – ViaCondotti21 a Vibo Marina avrà come protagonisti del primo talk, moderato dal direttore editoriale Alessandro Russo, il co-fondatore e presidente del gruppo cooperativo Goel Vincenzo Linarello, il presidente della Pontifica Accademia di Teologia e vescovo emerito di Noto mons. Antonio Staglianò, il presidente del network LaC Domenico Maduli e il direttore generale Maria Grazia Falduto.