Umberto Smaila e la sua band a Villa Perara per una serata di gala

Domenica 6 Agosto a Villa Perara cena e serata di gala a bordo piscina con la partecipazione di Umberto Smaila e la sua band. Un’occasione importante anche per conoscere visitare la location per tantissime coppie di futuri sposi. Previsto pure un défilé di moda dedicato agli sposi e tante novità per le coppie che sono in procinto di organizzare il loro grande evento. Villa Perara è la location acquistata da Deborah Valente, fondatrice del gruppo Valentour, che ha deciso di rivoluzionare e rendere più ambizioso il mondo dei ricevimenti in Calabria, grazie alla sua esperienza nel campo dell’ospitalità. La mission della struttura è quella di regalare momenti indimenticabili a tutti gli sposi ed i clienti che la sceglieranno. La ricerca di materie prime, utilizzate dalla brigata di cucina per creare autentiche prelibatezze di alta cucina tradizionale saranno un mondo da scoprire. Il Parco di Villa Perara si trova in una posizione strategica, a pochi chilometri da Tropea e gode di un panorama mozzafiato. Per contattare la struttura: info@valentour.it