Festa della birra a Santa Domenica, grande successo per la seconda edizione a ritmo di dance anni ’90

L’associazione Futura, organizzatrice dell’evento

Si è conclusa la seconda edizione della Festa della Birra organizzata dall’associazione Futura e patrocinata dal Comune di Ricadi. L’evento organizzato dal sodalizio ha registrato una grande partecipazione di pubblico. Se già l’anno scorso la prima edizione aveva infiammato i cuori di tanti, quest’anno – ad avviso degli organizzatori – “si può certamente dire che questo evento si è consacrato ed affermato come i più belli ed attesi dell’estate della Costa degli Dei. La serata svoltasi in Piazza Roma a Santa Domenica di Ricadi, ha visto esibirsi i componenti del gruppo “Walking Trees” per il genere Rock and Blues ed i componenti della band “Peter Karp & Friends”, i quali hanno proposto un repertorio coinvolgente e a ritmo di rock n roll. Ma la vera chicca è stato lo spettacolo dedicato alla musica dance “Voglio tornare negli anni 90”. Questo gruppo si è esibito proponendo un format musicale nazionale a tema anni `90 che conta migliaia di partecipazioni su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani. Uno spettacolo senza età e unico nel suo genere con ballerine, djs, frontman, mascotte e tantissimi effetti speciali. Uno spettacolo per grandi e bambini, due ore non stop con le migliori hit degli Eiffel 65, passando per Gigi D’Agostino e arrivando a Gabry Ponte. Uno spettacolo che ha regalato emozioni e trasmesso energia e che ha già ottenuto migliaia di like sui social media. Va anche detto che questo gruppo si è esibito per la prima volta in Calabria proprio a Santa Domenica, unica data del Rainbow tour 2023. L’evento è stata anche l’occasione per promuovere il territorio su un panorama nazionale ed internazionale. I ragazzi dell’Associazione Futura a fine serata hanno ringraziato il pubblico, le forze dell’ordine sponsor, partner e collaboratori per aver permesso a tutti di divertirsi in sicurezza“.

LEGGI ANCHE: Ricadi, “Avvistamenti teatrali” al via: si parte con una commedia sulle unioni civili

Dopo otto anni, torna a Motta Filocastro l’atteso “Filocastrum Fest”

Rioni in Festa, grande successo a San Calogero per la due giorni di giochi popolari