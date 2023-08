Vibo Marina, ultima serata della Rassegna “Ti porto al cinema”

Ultimo appuntamento stasera, venerdì 4 agosto, alle ore 21.30 al porto di Vibo Marina, banchina Fiume, per la conclusione della Rassegna “ Ti porto al Cinema”. Un incontro tranquillo e all’aperto per gli amanti del cinema che potranno godere della bellezza del mare e del cielo stellato. “Per la serata – spiega la Proloco di Vibo marina – è in programma la proiezione gratuita del fantastico intramontabile film “Mission” del regista Roland Joffè , una pellicola artistica molto spettacolare del 1986 che nonostante gli anni non perde il suo fascino, ancora bello da vedere o rivedere. Ritenuto dalla critica tra le migliori opere cinematografiche internazionale per la splendida fotografia, le straordinarie riprese dei paesaggi dell’America Latina e delle cascate dell’Iguazù; per i numerosi contenuti, dalla sete di potere e violenza della colonizzazione degli europei ai drammi della schiavitù delle popolazioni locali e dell’ingiustizia; per l’emozionante storia portante del missionario Padre Gabriel che riesce ad ottenere l’accoglienza degli Indios grazie alla straordinaria umanità, a sentimenti di giustizia e pace, alle melodie del suo oboe; per la fantastica colonna sonora che si avvale delle migliori composizioni del maestro Ennio Morricone quali Brothers e The Mission”. Nel mese di agosto la Proloco continuerà gli eventi già programmati al porto con la Rassegna “Ti porto un Libro” incontro con l’Autore; la prima serata è prevista per venerdì 11 agosto. L’Associazione anche per l’estate 2023 mantiene, in particolare, attivi due importanti servizi d’interesse pubblico: la “postazione Iat” informazione ed accoglienza turistica presso locali area portuale e la “Piccola Biblioteca del Porto e del Mare” insieme alle graziose casette dei libri poste nel porto, ai pontili, a Bivona; l’intento è quello di contribuire al valore dell’ ospitalità, ad una condivisione della cultura tra cittadini e turisti, essere utili ai diportisti nazionali-internazionali che giungono al porto di Vibo Marina ed ai passeggeri in arrivo/partenza per le Isole Eolie.

