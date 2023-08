Arena, grande successo per lo Zicca Janca Fest

Undicesima edizione per la “Zicca Janca Fest” di Arena, un evento con all’interno la serata chiamata “La notte dei saperi e dei sapori” che ha avuto quale scopo quello di promuovere un prodotto tipico del territorio di Arena: il fagiolo bianco dalla forma rotonda con delle proprietà ad alto contenuto proteico. “Un fagiolo bianco che cresce solo negli altipiani del comune di Arena e che in passato è stato esportato e commercializzato anche all’estero. La serata – spiega l’assessore del Comune di Arena, Francesco Sorbara – si è svolta con un percorso enogastronomico per le vie del borgo di Arena e in ogni piazzetta è stato allestito uno stand con vari prodotti del territorio: dalla piazzetta dei pipi e patate con bruschette alla ‘nduja (offerta dall’azienda Sap dei fratelli Pugliese) alla piazzetta con le zeppole, passando per la piazzetta con i fileja e la famosa zicca janca sino ad arrivare allo stand dei dolci (offerti dall’azienda Monardo) e degli amari. L’acqua Fabrizia è stata invece offerta dalla Fabriella group. Per ogni stand erano presenti degli artisti di strada e gruppi musicali che hanno intrattenuto il pubblico insieme a due coppie di giganti che, a ritmo di tamburi, hanno girato tra i vari stand per poi incontrarsi in piazza concludendo – come da tradizione – con il camejuzzu di fuoco. Ad intrattenere il pubblico anche Radio Studio 54 network insieme ai suoi artisti e la diretta live con grandi ospiti: Luca Dirisio, Riky, Datura (per i nostalgici della dance anni ‘90), Niha e Marcio”. L’assessore Sorbara ha inteso quindi ringraziare il sindaco di Arena, Antonino Schinella e i “protagonisti della serata, ovvero i ragazzi agli stand, semplici ragazzi e studenti universitari, tutti volontari che da diversi anni danno il loro contributo con impegno e grande passione”.

