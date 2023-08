La Vazzano Bikers Asd Moto Club organizza un emozionante giro panoramico nelle Serre Vibonesi

“Il mitico Valentino Rossi a suo tempo diceva: ”Non corro mai per i record, la motivazione di cercare di battere i record non è sufficiente per continuare. Bisogna divertirsi”. Sulle orme di questa massima nasce il gruppo Vazzano Bikers Asd Moto Club, pensato, immaginato, studiato e creato lo scorso ottobre. “Ha preso forma e si è avviato giorno dopo giorno – ha spiegato il presidente Vincenzo Tigani -, per un motociclista non contano gli anni, ma la passione che ci mette, la dedizione e il sacrificio, i tentennamenti e alle volte anche un po’di paura. Guidare la moto è un’arte che va applicata con la massima attenzione, destreggiando cautamente qualsiasi ostacolo”. Attraverso queste righe la gratitudine e la soddisfazione di Tigani il quale ha affermato che “quello che all’inizio era solo un pensiero o una battuta ora è davvero realtà. Buon proseguimento a tutti noi, di strade ne avremo ancora diverse da percorrere insieme, come sempre, possibilmente in moto”. Così, l’invito del presidente di Vazzano Bikers Asd Moto Club a partecipare a “un emozionante incontro di appassionati di moto” per una giornata di divertimento su due ruote, con giri panoramici, dimostrazioni di motociclette e la possibilità di conoscere altri amanti delle moto. L’evento “Moto incontro – Vazzano e dintorni” è previsto per il 3 settembre e prenderà il via da Piazza Cav Fuscà da dove inizierà un giro turistico per le Serre Vibonesi. La giornata proseguirà con musica e intrattenimento.

