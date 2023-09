Castrolibero, Giuseppe Smorto ospite della settima tappa di “Impressioni di settembre”

Giuseppe Smorto ospite del settimo appuntamento “Impressioni di settembre”, la rassegna dedicata ai libri, che si terrà domani, giovedì 21 settembre, a Castrolibero, alle ore 18:30 in piazza Mario Dodaro, largo degli Aquiloni. Il giornalista dialogherà con Pier Paolo Cambareri, direttore di LaC News24, del suo ultimo volume “A Sud del Sud – Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti” edito da Zolfo. La Calabria ha tanti problemi. Uno tra tutti è non sapersi raccontare, essere stata raccontata male o non essere stata raccontata affatto. La Calabria è una regione data per perduta nell’immaginario del Paese, afflitta da un’eterna emergenza criminale. Malasanità e criminalità sono aspetti negativi ma rappresentano solo una delle facce della medaglia, perché la Calabria è fatta di storie positive e coraggiose. Storie di ribellione, storie di opposizione, storie di coraggio. Storia dopo storia, il libro diventa un viaggio oltre i numeri dell’economia, quasi sempre spietati, alla scoperta della bellezza che le statistiche non vedono, tra luoghi e progetti di rinascita, tra tante vite finora sconosciute. Dalle mancanze dello Stato è nata una generazione dell’impegno e del coraggio: aprire un ristorante, coltivare un terreno confiscato, organizzare un festival sulla spiaggia. Forme di ribellione cresciute sottovoce, lontane da stereotipi e da una politica indifferente. Alla fine di ogni tappa si potranno degustare i prodotti tipici locali e acquistare i volumi degli autori allo stand della Ubik. L’ottava e ultima tappa sarà lunedì 25 settembre con il giornalista Attilio Sabato, direttore Tele Europa Network con il libro – intervista “Nel ventre della balena” in conversazione con Massimo Clausi, direttore di Cosenza Channel.

