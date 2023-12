Vibo, un flash mob per far rivivere i luoghi simbolo della socialità

Il promotore lo definisce “Un raduno nostalgico”, un modo per rivedere vecchi amici, ritrovarsi in piazza Municipio proprio come avveniva negli anni Ottanta e Novanta. È l’iniziativa lanciata da Antonio Fortuna per far rivivere luoghi simbolo della socialità vibonese: zona scuola ragioneria, i “formaggini”, il corso, la fontana. Il flash mob è un invito senza grandi pretese, a quanti vorranno partecipare, di prendere posto nei luoghi occupati durante la propria gioventù. Un semplice scambio di saluti per rivitalizzare l’atmosfera delle festività natalizie che in città, al contrario di quanto avvenuto in altri centri della provincia, non hanno portato grande movimento. Cosa fare per aderire? Semplicemente esserci. Appuntamento alle ore 19.15, piazza Municipio.

