Tropea, tutto pronto per il concerto del duo Panzitta-Paolillo

Secondo appuntamento della stagione musicale congiuntamente organizzata dall’Associazione Tropea Musica e Ama Calabria questa sera 11 febbraio presso il salone dell’Hotel Virgilio alle ore 18,30. Protagonista della serata il duo composto dal sassofonista Daniele Panzitta e dal pianista Daniele Paolillo. L’evento organizzato da Ama Calabria in collaborazione con l’Associazione Tropea Musica è sostenuto dal Ministero della Cultura direzione generale Spettacolo, dalla Regione Calabria Assessorato alla cultura e dal Comune di Tropea. Il duo Panzitta – Paolillo nasce nel 2021, con lo scopo di promuovere il repertorio per sassofono e pianoforte moderno e contemporaneo. I due musicisti, che uniscono l’attività concertistica a quella didattica, si sono esibiti in diversi centri calabresi, riscuotendo sempre apprezzamenti di pubblico. Nel giugno 2021 hanno eseguito in prima assoluta il brano “Beginning” nella versione per sax e pianoforte di Vincenzo Pasceri presso il Sistema bibliotecario vibonese, alla presenza del compositore. Sempre nel 2021, hanno partecipato con successo alla manifestazione “CoroPianoCity” svoltasi a Rossano, che ha visto la partecipazione di numerosi solisti e gruppi cameristici e presso la suggestiva cornice del Castello Murat di Pizzo. Nel luglio 2022 hanno eseguito un programma di musiche moderne e contemporanee per la stagione concertistica “Incontri musicali mediterranei” presso il Museo Pitagora di Crotone. Il duo Panzitta – Paolillo eseguirà il Concerto in Mi bemolle maggiore per sax op. 109 di Aleksandr Glazunov, il Piece en forme de Habanera di Maurice Ravel, Il vecchio castello tratto da I Quadri di una esposizione di Modest Mussorgskij, la Rhapsodie for alto saxophone L 98 di Claude Debussy e la Fantasia su un tema originale di Jules Demersseman.

