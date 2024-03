“Il cinghiale da emergenza a risorsa?”: focus in una iniziativa a Vibo

“Il cinghiale da emergenza a risorsa?”. È il titolo dell’iniziativa in programma oggi, 8 marzo, alle 17.30, al 501 Hotel di Vibo Valentia. L’appuntamento è stato promosso dagli Ambiti territoriali di caccia VV1 e VV2. Il programma prevede i saluti introduttivi di Riccardo Colistra, commissario Atc VV1; Cristian Vardaro, presidente Atc VV2; Maurizio Iofida, dirigente settore caccia della Regione; Giorgio Piraino, dirigente Dipartimento veterinaria Regione Calabria; Domenico La Tessa, responsabile servizio veterinario Asp Vibo. Quindi gli interventi di Alberto Statti, presidente regionale Confagricoltura; Domenico Marzano, referente selvaggina cacciata- Servizio veterinario Asp Vibo. In vista dell’iniziativa, Riccardo Colistra e Cristian Vardaro, rispettivamente commissario dell’Atv VV1 e presidente dell’ATC VV2 dichiarano: «Stiamo lavorando per trasformare un problema in una risorsa, contribuendo alla riduzione della presenza di cinghiali sul territorio e inoltre diamo la possibilità ad un’azienda vibonese di crescere facendo viaggiare in tutto il mondo un prodotto calabrese di qualità, garantendo così la corretta tracciabilità e igiene delle carni da cinghiale».

