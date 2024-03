Verso la Pasqua, a Vibo il concerto del Coro polifonico e dell’ensemble strumentale del Conservatorio

Nuovo importante evento musicale promosso martedì 26 marzo 2024 alle ore 19,00 presso il Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca. L’iniziativa posta in essere come significativo momento in preparazione della Santa Pasqua vede protagonista il Coro polifonico e l’ensemble strumentale del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia diretto dal maestro Gianfranco Cambareri. La manifestazione si realizzata nell’ambito delle attività musicali congiunte organizzate dal Conservatorio della città con Ama Calabria e sostenute dal Ministero della cultura direzione generale dello spettacolo e dall’Assessorato alla cultura della Regione Calabria. Nell’ambito della produzione della V edizione del progetto Crux Gloria si segnalano in qualità di solisti i primi soprani Federica Lacquaniti, Maria Pia Guerrera, i secondi soprani Chiara Aracri, il contralto Chiara Zangari, il tenore Francesco Alessio, il basso Cosimo Renda, il violoncellista Gioele Cerra e la pianista Rosangela Longo al basso continuo. Si aggiungono, come ensemble strumentale gli allievi della classe di Prassi Esecutive del Corso di Musica d’Insieme del maestro Giuseppe Arnaboldi, Maria Chiara Smerzi, Davide Gargano ai violini primi, Mirko Marcellini, Michael Manuli ai violini secondi e il contrabbassista Nunzio Crudo.

A dirigere il Coro Polifonico del Conservatorio Gianfranco Cambareri autorità indiscussa nell’ambito del repertorio sacro. Docente di esercitazioni corali al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, il maestro vanta una ricca esperienza nell’ambito della vocalità corale. Dal 2004 al 2012 canta nel Coro Giovanile Italiano sotto la guida di Kuret, Tabia e Donati. Dal 2002 dirige il Coro Polifonico Dominicus di Soriano Calabro al quale riesce a dare un impulso prettamente polifonico. Dal 2004 al 2010 dirige il Coro delle Voci bianche dell’IC di Soriano. Significativi nella sua carriera il 2° posto al IV Concorso internazionale per cori di voci bianche ‘Il Garda in Coro’ nel 2007 e il 2° premio al 56° Concorso polifonico internazionale ‘Guido d’ Arezzo’ nel 2008. Presidente dal 2018 della Organizzazione Cori Calabria, è direttore del Coro giovanile calabrese. Nel corso della serata la formazione del Conservatorio eseguirà all’inizio e fine del concerto rispettivamente Hosanna Filio David e Alleluia: Surrexit Dominus per coro a 4 vv.dd. del compositore calabrese Ferruccio Messinese musicista apprezzato anche al di là dei confini regionali e 5 cantante tratte dal celebre oratorio Membra Jesu Nostri di Dietrich Buxtehude.

