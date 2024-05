Tornei di videogiochi, manga e comics: a Vibo arriva GameLand

Dopo il successo di Belvedere Marittimo, il GameLand sbarca al centro commerciale Vibo Center di Vibo Valentia. In programma due settimane di tornei di videogames con la possibilità di vincere e portare a casa premi. L’iniziativa è dedicata agli appassionati dei videogiochi e della realtà virtuale con particolare attenzione rivolta verso i più piccoli. L’appuntamento si terrà dal 18 maggio al 2 giugno. Per i promotori si tratta di «una vera e propria full immersion per gli amanti di Joystick e console, quali Xbox, Nintendo e PlayStation, ma anche per gli amanti del Card Game. Non mancheranno tornei Esports e la possibilità di giocare ai maggiori titoli con la formula Open Game. Inoltre Comics e Manga faranno da contorno oltre ad videogames e accessori, Funko Pop! e Action Figure, merchandise e il meglio del Card Game». A promuovere l’iniziativa, Raffaele Pantano, già organizzatore di eventi come Ndf, e l’All games di Cosenza.

