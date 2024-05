Vibo, il recital del chitarrista Edoardo Marchese all’Auditorium Spirito Santo

Giovedì 30 maggio, alle 18, il recital del chitarrista Edoardo Marchese nella sala Convento ex Gesuiti organizzato dal Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefrancadi Vibo Valentia e da Ama Calabria e realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

Edoardo Carmelo Marchese si è diplomato in anticipo per merito al Conservatorio di Vibo Valentia avendo come docente Stefano Magliaro. Ha approfondito la sua formazione con Alirio Diaz, Oscar Ghiglia, Leo Brouwer, Hopkinson Smith (vihuela e chitarra barocca), Diego Carpitella (etnomusicologia). Ha conseguito premi in concorsi nazionali ed internazionali (Michele Pittaluga -“Città di Alessandria”). Ha svolto attività di docenza presso i Conservatori “Santa Cecilia” di Roma e “E.R. Duni” di Matera; è titolare di cattedra al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Cultore della metodologia e della didattica musicale si è laureato con lode in Scienze dell’Educazione. Ha sviluppato un metodo d’insegnamento fondato sull’analisi critica dei trattati storici finalizzata alla corretta lettura stilistica ed estetica delle opere da concerto. Promuove, in ambito concertistico, la conoscenza del repertorio originale del più alto valore musicale con l’utilizzo di chitarre storiche.

Il programma “Sei secoli di variazioni”prevede l’esecuzione di opere diLuys de Narvaez, Francesco Corbetta, Francisco Guerau, Fernando Sor, Dionisio Aguado, Mauro Giuliani, Antonio Lauro, Domenico Giannetta.