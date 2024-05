Festa della Repubblica, Santa Domenica di Ricadi omaggia il 2 giugno

Le associazioni di Ricadi, “La cicala e la formica odv” e “Futura aps” hanno promosso una una commemorazione laica in occasione della festa nazionale del 2 giugno. L’iniziativa intende ricordare la nascita della Repubblica.

L’appuntamento, in programma in piazza Roma a Santa Domenica alle ore 10, prevede la partecipazione del sindaco Nicola Tripodi e della delegazione Anpi di Vibo Valentia. I promotori anticipano: «Come è nel modus operandi di entrambe le associazioni promotrici, è stata coinvolta la scuola primaria nella realizzazione di elaborati per l’occasione, e verranno lette a più voci testimonianze sulla nascita della Repubblica e sull’importanza fondamentale per la società della prima volta del voto esteso alle donne nella storia del nostro paese».