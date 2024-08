Brattirò torna ad animarsi con gli artisti di strada: torna l’appuntamento con “Bratiria ‘nta chiazza”

Il programma dell’evento

Giovedì 22 agosto Brattirò apre le porte agli artisti di strada per la nona edizione del festival “Bratiria ‘nta chiazza”, organizzato dall’associazione Le Tarme in collaborazione con Aicem Calabria, l’associazione locale Enotria e i ragazzi dell’Oratorio don Giuseppe Furchì. Anche quest’anno, al termine di un’attività culturale intensa che ha visto l’organizzazione di laboratori, eventi all’aria aperta e spettacoli, l’associazione brattiroese Le Tarme non manca di proporre il festival estivo dedicato agli artisti di strada, ormai diventato un appuntamento di richiamo e che punta a diventare un riferimento culturale nel vibonese. «In questa IX edizione del festival – ci ha fatto sapere la presidente di Le Tarme Annamaria Pugliese -, gli artisti coinvolti attraverseranno le strade del paese e occuperanno le piazze per portare magia, stupore, fantasia e allegria, in un epoca in cui la mente ha più che mai il bisogno di evadersi e di riconnettersi alle sue capacità immaginative e creative. Bratiria ‘nta chiazza è un festival che trova la sua anima nell’intento di diffondere le arti come forma di espressione atemporale, coinvolgendo le persone di qualsiasi età in un giorno di magia per grandi e piccini».

Locandina della manifestazione

Il programma allestito quest’anno si struttura sull’internazionalità e la grande varietà. Si partirà dal Guatemala con la compagnia Chúmbala Cachumbala e il loro spettacolo di teatro di figura Irene e il basilico tratto dalla novella di Federico Garcìa Lorca La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Già ospiti lo scorso anno, in questa edizione la compagnia Chúmbala Cachumbala propone anche un laboratorio per i più piccoli (e probabilmente molti adulti vorrebbero parteciparvi ugualmente) di costruzione di burattini a guanto, percorso che si svolgerà nell’arco di due giorni (21 e 22 agosto).

Da Lamezia arriveranno i trampolieri del Teatrop con uno spettacolo dal titolo Gli uccelli e da Catania gli acrobati clown della compagnia Sbadaclown con il grande spettacolo di circo. Per concludere si passerà attraverso le emozioni musicali con i ritmi movimentati e coinvolgenti di Calabria Musica Mediterranea che ci proporrà un viaggio nel Mediterraneo mescolando le sonorità della tarantella e del flamenco, a quelle dal gusto arabo, greco e balcanico. Nel pomeriggio, i bambini avranno la possibilità di seguire laboratori di circo con Valerio Sacco e di Arte ed emozioni a cura dell’associazione Aicem Calabria. Gli adulti, nel frattempo, potranno riconnettersi al proprio animo selvaggio con una seduta di Yoga Tribale a cura di Rosalba Romano e Andrea Rao.

«Il festival – ha affermato il presidente Annamaria Pugliese – vuole mettere in evidenza due nostre grandi passioni: l’arte di strada e le tradizioni attraverso spettacoli circensi, laboratori artigianali legati alla cultura popolare e concerti di musica tradizionale. Il carrozzone ogni anno è sempre più carico di volontari che mettono impegno e passione nel festival in cui non c’è un palcoscenico con attori protagonisti ma una grande piazza dove artisti e spettatori si mescolano in una magica interazione. Il carrozzone è pronto a partire, non perdetelo».