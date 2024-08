Pizzo, sabato 24 la sagra del tonno e del tartufo gelato rinviata la settimana scorsa per il maltempo

Dopo il rinvio per il maltempo domenica scorsa, viene confermata dagli organizzatori la nuova data del 24 agosto per la Sagra del Tonno e del Tartufo gelato, organizzata da ADA Pizzo con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Pizzo si prepara così a ospitare uno dei suoi eventi gastronomici più attesi alle ore 20 sul lungomare Cristoforo Colombo della Marina.

«Il menù completo – si legge in una nota – comprende prelibatezze come tonno e tartufo, preparate con maestria dal rinomato chef Antonio Cardamone. La Sagra del Tonno e del Tartufo Gelato non è solo un’occasione per godere dei sapori eccellenti di Pizzo, ma anche per passare una bella serata all’aria aperta. Questo evento culinario metterà in mostra le prelibatezze enogastronomiche di Pizzo, celebrazione autentica delle eccellenze culinarie locali». Nel corso della serata anche esibizioni musicali e il mercatino dell’artigianato.