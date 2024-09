Taglio del nastro per il Tropea Film Festival dedicato a Marcello Mastroianni: ospiti d’onore Matt Dillon e il regista Matteo Garrone

«Al via la II edizione del Tropea Film Festival, la manifestazione ideata e diretta da Emanuele Bertucci che si svolgerà a Tropea fino al 14 settembre. Quest’anno il festival – hanno fatto sapere gli organizzatori in una nota ufficiale – è dedicato a Marcello Mastroianni, in occasione del centenario della sua nascita. Sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission e dal Comune di Tropea, la seconda edizione del TFF si svolge nel borgo calabrese animando diversi luoghi e sedi storiche della splendida località sul mar Tirreno: da piazza Cannone all’Affaccio Raf Vallone, fino all’ex monastero di Santa Chiara, all’Antico Sedile dei Nobili dove si svolgeranno le serate finali e la premiazione delle opere in gara. Tanti gli eventi che compongono il ricco programma di quest’anno, tra incontri, masterclass e proiezioni. La madrina del festival è l’attrice e modella Madalina Ghenea, mentre ospiti d’onore sono Matt Dillon e Matteo Garrone. L’attore americano sarà protagonista di un evento speciale, mentre il regista italiano accompagnerà il suo capolavoro candidato al Premio Oscar Io capitano e parlerà a 360° del suo cinema».

Madrina dell’evento la modella Madalina Ghenea

«A decretare i vincitori delle tre sezioni competitive (Cortometraggi, Documentari e Lungometraggi) -prosegue il documento – sarà una giuria presieduta dal regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti. Tre i film per ogni sezione: i lungometraggi selezionati sono Oltre il confine di Alessandro Valenti, Il mio posto è qui di Daniela Porto e Cristiano Bortone con Ludovica Martino eMarco Leonardi e Il mare nascosto di Luca Calvetta con protagonista Ascanio Celestini; i documentari sono invece Sala 5, il cartone di Raffaello di Stefano Santamato, Max Corvo for freedom. La guerra dell’OSS in Italia 1943-1945 di Ezio Costanzo e A.P. Giannini. Bank to the future; i cortometraggi in gara sono Switch di Daniela Giordano, Prova d’amore di Denis Nazzari e Il pescatore di Ugo Garau».

«Tutti i premi sono realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, che sin dalla prima edizione accompagna il Tropea Film Festival. L’opera – hanno poi concluso gli organizzatori – consiste in una scultura che riproduce lo scoglio di Santa Maria dell’Isola, simbolo più famoso di Tropea. Verrà presentato invece fuori concorso il film Mascaria di Isabella Leoni, accompagnato da tutto il cast, tra cui Fabrizio Ferracane (che sarà protagonista anche di una masterclass) eFortunato Cerlino (in collegamento da remoto). Ad impreziosire ulteriormente la kermesse ci sarà la mostra fotografica “Marcello, come here!”, dedicata al centenario di Marcello Mastroianni, allestita a Palazzo Santa Chiara, con le foto di scena messe a disposizione dall’Archivio Storico Enrico Appetito e curata dalla presidente Tiziana Appetito e dal direttore del complesso archivistico, il critico cinematografico Francesco Della Calce».

Inoltre, tutte le sere a mezzanotte, sempre a Palazzo Santa Chiara, è prevista l’antologia cinematografica dedicata a Mastroianni, dal titolo “L’uomo, l’attore, il mito” con la proiezione di alcuni dei film che hanno reso tanto celebre l’artista: La dolce vita e 8 ½ di Federico Fellini, Casanova di Mario Monicelli, La bella mugnaia di Mario Camerini, Dramma della gelosia di Ettore Scola. Secondo lo stile già collaudato lo scorso anno, tutti i giorni, oltre alla proiezione dei film, il programma offrirà al pubblico momenti musicali, dibattiti, presentazioni di libri, interviste, masterclass e talk con protagonisti del mondo del cinema. Tra gli altri ospiti che animeranno il programma del festival incontrando il pubblico di Tropea:Marcello Fonte, Ascanio Celestini, Roberta Mattei, Alessio Praticò, Gianluca Ansanelli, Giovanni Esposito, la regista Isabella Leoni, la costumista Susanna Proietti, il doppiatorePasquale Anselmo, la montatrice Silvia De Rose, Mercedes Henger, Domenico Iannacone, Soleil Sorge, Simona Cavallari, Federica Pagliaroli.

Invece, tra i libri che verranno presentati nella sezione Book and Cinema: Ostiawood di Daniele Orazi, Carlo Delle Piane. L’uomo che ho amato di Anna Crispino e Champagne e Cambiali di Luca Pallanch e Domenico Monetti, Pino settanni. Il sogno infinito diLorella Di Biase e Monique Gregory, Ali Spezzate di Paolo Miggiano e Paola Calvano. In apertura del Festival, verrà presentato il progetto “Un corto per Tropea”: il borgo si trasformerà in un set nel quale autori e filmaker, potranno dare sfogo alla loro creatività e mettersi alla prova nel realizzare un cortometraggio. Il lavoro preparato sarà poi montato e premiato sabato sera a chiusura della manifestazione.