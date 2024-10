Tutto pronto a Serra per la XI edizione della Festa del fungo: due week-end all’insegna del gusto e della natura. Ecco il programma

Locandina programma

Serra San Bruno si prepara a festeggiare la Festa del fungo 2024, un evento imperdibile che avrà luogo nei due weekend del 12-13 e del 19-20 ottobre, con un interessante anticipazione venerdì 11. Giunta alla sua XI edizione, la manifestazione rappresenta un’opportunità unica per esplorare la bellezza del comune e del Parco naturale regionale delle Serre, mettendo in risalto la bontà dei funghi e la ricchezza delle tradizioni locali attraverso un programma variegato e coinvolgente. La Festa del fungo di Serra San Bruno è pronta a regalare emozioni, divertimento e scoperta, con un programma che celebra la natura, il piacere della gastronomia e l’autenticità delle tradizioni locali, in grado di offrire esperienze adatte a ogni età. Come anteprima della festa, venerdì 11, si svolgerà una passeggiata micologica, con i partner dell’evento, e la raccolta e classificazione guidata da Ester Di Giuseppe del Gruppo micologico Buda di Siracusa.

Locandina escursioni

Il programma prevede anche momenti di confronto e approfondimento su temi attuali come turismo, impresa e sostenibilità. Talk-show e dibattiti esploreranno le potenzialità del territorio, il ruolo delle energie rinnovabili e le prospettive di crescita per le imprese locali, creando uno spazio di dialogo e riflessione aperto a chiunque voglia conoscere meglio le sfide e le opportunità del territorio. L’evento, che ha registrato più di 60.000 presenze nelle ultime edizioni, mira a consolidarsi come un appuntamento di riferimento in Calabria, con l’impegno della Pro Loco, amministrazione comunale, Parco naturale regionale delle Serre e del Gal. «Questa sinergia tra istituzioni, con la direzione artistica a cura di Piero Muscari, rende la Festa del fungo non solo un’occasione di svago e scoperta – hanno fatto sapere in una nota gli organizzatori dell’evento -, ma anche un volano di crescita e un simbolo di una Calabria che guarda al futuro».

Programma del primo Week-end

La festa del fungo a Serra San Bruno

Il sabato 12 ottobre, alle ore 9 ci sarà un’escursione naturalistica curata dalle Guide delle Serr, al temrine della quale seguirà la manifestazione di apertura alle ore 10 in piazza Mons. Barillari con un convegno dal titolo “Biodiversità e Micologia”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alfredo Barillari, del presidente della Pro Loco Francesco Giancotti e di Alfonso Grillo, commissario del Parco naturale regionale delle Serre, esperti del settore discuteranno temi cruciali come il cambiamento climatico e il ruolo fondamentale dei funghi e delle micorrize (simbiosi che si crea, abbastanza comunemente, tra le radici delle piante e alcuni funghi). Seguiranno una discussione sull’importanza delle micorrize per l’agricoltura e la forestazione e una presentazione sulle specie fungine locali, (curate rispettivamente dal prof. Rosario Previtera, agronomo ed EU Climate pact ambassador; dall’agronomo Emilio Borgese, coordinatore Diachem, e dal prof. Maurizio Siviglia, micologo e coordinatore del Museo del fungo – Orto botanico Villa Bonitas di Serra San Bruno). Sarà presente anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo. Modererà il prof. Previtera. Alle ore 12 sarà inaugurata una mostra micologica a palazzo Chimirri, curata dalla Pro-Loco di Serra San Bruno e dal Gruppo micologico, nella quale i visitatori potranno ammirare le diverse varietà di funghi e scoprirne le caratteristiche. A seguire (iniziando dalle ore 10 alle 17:00), le attività “Laboratorio di autunno” dedicate ai bimbi dai 5 anni in su, con l’associazione Terre Bruniane e la micologa Rosalba Calabretta. Alle ore 15 “Nun c’è pace”, una gustosa esibizione di artisti di strada, in Corso Umberto I. Alle ore 17 poi, lo spettacolo di danza a cura dell’Asd Sogno Latino. In conclusione, alle ore 18 musica dal vivo, in piazza Chiesa Assunta di Spinetto, con il concerto dei Parafoné.



Domenica 13 ottobre, alle ore 8 e alle 9, le escursioni micologiche guidate, rispettivamente organizzate dalle associazioni Risposta di Terre Bruniane, con il micologo Pino Lamberti, e dalle Guide delle Sere. Questi itinerari permetteranno ai partecipanti di esplorare i meravigliosi boschi del Parco naturale regionale delle Serre, un’opportunità straordinaria per osservare da vicino la biodiversità del territorio. Alle ore 11 poi la parata dei Giganti e ore alle 17:30 il Talk-show dal titolo dal titolo “Sviluppo economico del territorio: l’Impresa che fa la differenza”, con la partecipazione di istituzioni, esperti e imprenditori locali, moderato dal giornalista e direttore artistico della Festa del fungo, Piero Muscari. Parteciperà al dibattito l’assessore regionale Rosario Varì. Si chiude poi con la musica, alle ore19, con la WizDom Drum Band.

Programma del secondo week-end

Il secondo weekend si aprirà sabato 19 ottobre alle 10 con i saluti istituzionali e un Talk-show sul tema “Funghi, turismo e gastronomia”, nel quale si esploreranno il marketing del turismo sostenibile e quello gastronomico. Dina Ravera, Ceo di Destination Italia, porterà la sua esperienza, mentre Francesco D’Aleo, biologo e nutrizionista, presenterà un coinvolgente monologo dedicato al mondo dei funghi. Inoltre, l’ingegnere Alfredo Cestari, Ceo del Gruppo Cestari e presidente della Camera di commercio Italia-Africa centrale, discuterà delle Comunità energetiche e sostenibili nelle aree interne. Ospite del dibattito sarà anche l’assessore al Turismo e alle politiche del lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese. Alle ore 11:30 si terrà uno Show-cooking con Domenico De Paola, che proporrà un viaggio gastronomico con piatti a base di funghi, dai gustosi antipasti ai dolci. Alle ore 12:30 seguirà lo Show-Eat con la Mostra dei pani tipici serresi e della ‘pitta china, a cura di Anna Aloi, che valorizzerà attraverso lo storytelling i pani tipici e la tradizionale pitta serrese, con una degustazione per i partecipanti. A seguire (dalle ore 10 alle 17), ancora le attività del “Laboratorio di autunno”, con Terre Bruniane e la micologa Rosalba Calabretta e alle 17 l’esibizione di danza Asd New Gymnasium. Nel pomeriggio, alle ore 18, si terrà lo Show-Wine incentrato sul tema “Due vitigni autoctoni per i menu del territorio: Zibibbo e Magliocco Canino”, con Giovanni Celeste Benvenuto (di Cantine Benvenuto) e Anna Aloi per Igb (Identità – Gusto – Benessere). Alle ore 19 poi, danza acrobatica e spettacolo del fuoco e a seguire, si svolgerà l’Asta dei dolci serresi, un evento che celebra la tradizione dolciaria locale, curato dalla Pro-Loco di Serra San Bruno, dove i visitatori potranno assaporare prelibatezze tipiche.



Domenica 20 ottobre si ripeterà l’escursione micologica mattutina delle ore 8 e alle 9 con l’associazione Soverato Insieme. Dalle ore 10 alle 17 si aprirà nuovamente il “Laboratorio di autunno” dedicato ai bimbi dai 5 anni in su, curato dall’associazione Terre Bruniane e la micologa Rosalba Calabretta. Alle ore 11 seguirà poi uno spettacolo per bambini. Alle 12 spazio poi allo Show-Eat sul tema “I funghi delle Serre a tavola con identità, gusto e benessere” e alle ore 15 “Sculture in legno”, con Bruno Malvaso. Alle ore 16:30 l’esibizione di danza Asd Passione danza Academy e alle 17 lo Show-Wine dedicato alla “Doc Bivongi”, con Gabriele Lavorata (di Cantine Lavorata) e Anna Aloi, seguito da un concerto dell’artista Davis Muccari, che allieterà il pubblico con la sua musica coinvolgente. Infine, alle ore 21, si svolgerà lo Show-Eat special edition incentrato su “La nocciola di Calabria Igp pralinata ai funghi delle Serre”, presentato dal PastryChef-Food Innovator Paolo Caridi insieme ad Anna Aloi.