Soriano Calabro, il concerto del Coro Polifonico Dominicus per celebrare i 25 anni di attività

Questa sera, alle ore 19.00, nella Chiesa Parrocchiale di San Martino Vescovo, si celebrerà un traguardo importante per la comunità di Soriano Calabro: i 25 anni di attività del Coro Polifonico Dominicus, realtà musicale che ha rappresentato il paese e portato in giro il nome di San Domenico e di Soriano.

Fondato nel 1999 da Padre Francesco La Vecchia, il coro è stato, dal 2001, diretto dal maestro Gianfranco Cambareri, che ha saputo guidarlo con passione e professionalità.

«In questi venticinque anni – si legge in una nota -, il Coro Dominicus si è distinto non solo per l’animazione delle celebrazioni liturgiche solenni del Santuario di San Domenico, ma anche per la qualità delle sue esecuzioni e il prestigio che ha portato alla comunità sorianese. Ovunque sia stato chiamato a esibirsi – in Italia e all’estero – il Coro Dominicus è stato riconosciuto come “il coro di Soriano”. Grazie alla dedizione dei suoi membri e al livello artistico raggiunto, ha rappresentato con onore la tradizione musicale e culturale del paese. In un territorio dove non è facile per un’associazione culturale durare così a lungo, il traguardo dei 25 anni è un risultato straordinario. Questo successo va certamente ascritto al maestro Gianfranco Cambareri, all’attuale presidente Vincenzo Milano, all’ex presidente Concetta Anna Daniele e ai coristi che si sono succeduti nel corso degli anni. Nonostante le difficoltà, tutti hanno mantenuto saldi gli obiettivi principali del loro fare musica insieme, facendo del Coro Dominicus una realtà viva e dinamica».

Numerosi i successi ottenuti in questi anni: il coro ha partecipato a manifestazioni religiose, artistiche e culturali, vincendo diversi primi premi in concorsi regionali, nazionali e internazionali. Peculiarità del Coro Dominicus è sempre stata la formazione liturgico-musicale, che ha garantito esecuzioni di altissimo livello, specialmente durante le celebrazioni solenni.

Il concerto di questa sera, con inizio alle ore 19.00, è organizzato in collaborazione con la Parrocchia San Martino Vescovo e l’amministrazione comunale di Soriano Calabro.

«Sarà un’occasione per rivivere questa straordinaria storia musicale. La serata vedrà anche la partecipazione di tanti ex coristi, che si uniranno agli attuali membri del coro per eseguire insieme brani “antichi e nuovi”. L’appuntamento è dunque fissato per questa sera – conclude la nota -. Un evento che non solo celebra un’eccellenza musicale, ma rinnova il legame profondo tra il Coro Dominicus, la comunità e la tradizione culturale di Soriano Calabro».