Portami al mare, la garante regionale della Salute a Vibo per presentare il libro sul suo viaggio tra diritti negati e speranze ritrovate

Annamaria Stanganelli, garante della Salute della Regione Calabria, non ha dubbi: «I cittadini calabresi avvertono forte il dovere di diventare protagonisti diretti di una rivoluzione socio culturale che abbia al centro dell’obiettivo un nuovo sistema di analizzare, riflettere e proporre le scelte più adeguate per consentire alla società odierna, soprattutto sul piano dell’assistenza e cura sanitaria, di essere garantiti in ogni tipo di emergenza». Si tratta di uno dei preminenti leiv motiv del programma di Stanganelli che ha messo in moto la sua struttura organizzativa promuovendo la diffusione di una iniziativa, che va da Melito di Porto Salvo a Diamante, che sta raccogliendo forti consensi. Sabato 8 febbraio toccherà anche a Vibo Valentia, dove verrà presentato il libro “Portami al mare, in viaggio nella Calabria con il Garante della Salute tra diritti negati e speranze ritrovate”, scritto dal giornalista Domenico Latino, capo ufficio stampa del Garante della Salute, per le edizioni di Marco Marchese.

L’appuntamento è per le ore 17 di sabato 8 febbraio allo Sporting Club di Vibo Valentia. L’opera racconta l’avvilente sofferenza che vivono dieci cittadini in gravi emergenze di salute superate grazie al determinante impegno della garante della Salute Anna Maria Stanganelli e del suo team, che ha così generato un rinnovato clima di fiducia tra i cittadini. Moderati dal giornalista Nicola Rombolà, i lavori avranno inizio con i saluti del sindaco Enzo Romeo e proseguiranno con gli interventi di Caterina Patania coordinatrice dell’Acmo di Vibo Valentia, Valerio Cioffi presidente dell’Associazione “Insieme per un respiro”, Salvatore Braghò direttore dell’Unità operativa di Pediatria al Jazzolino, Vincenzo Natale presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri e della stessa garante della Salute Annamaria Stanganelli.